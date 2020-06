“Ho fatto il cesareo”: Eleonora Daniele racconta il suo parto | FOTO

Eleonora Daniele, ha da poco partorito sua figlia Carlotta, di recente ha raccontato perché ha avuto un parto cesareo quando avrebbe preferito uno naturale.

La conduttrice di Storie italiane, Eleonora Daniele, ha da poco dato alla luce sua figlia Carlotta, durante una recente intervista su DiPiù, ha raccontato alcune decisione prese poco prima del parto.

Eleonora Daniele racconta gli istanti prima del parto

Eleonora Daniele è diventata mamma il 25 maggio scorso della piccola Carlotta. Durante una lunga intervista ha fornito qualche dettaglio circa il parto che lei avrebbe voluto naturale. In ultimo però ha dovuto cambiare idea. Ecco che cosa ha raccontato: “Carlotta negli ultimi giorni era incanalata bene, avrei potuto fare il parto naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il ginecologo ha visto che si era girata. Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno. Il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima”.

La presentatrice ha aggiunto anche qualche dettaglio sul peso della piccina “lei è nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque”. La Daniele ha raccontato come si stanno organizzando lei e suo marito, Giulio Tassoni, sposi dal 2019. “Con Giulio, mio marito, ci organizzeremo e ci alterneremo per Carlotta. Ci aiuterà una tata di fiducia. Mia mamma vive a Padova, sarà un distacco doloroso. Allatto Carlotta perchè il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte”. Come tutti i genitori Eleonora Daniele ha qualche timore per la sua piccina. “Temo soprattutto la violenza sulle donne. Insegnerò a Carlotta il valore della libertà e le dirò di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano pericolosi. Ho chiamato mia figlia con il nome di mia nonna materna, morta quando io avevo solo cinque anni” . Unimamme, voi cosa ne pensate di questa intervista rilasciata a DiPiù?

