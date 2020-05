“E’ un dono di Dio”: Eleonora Daniele parla per la prima volta di sua figlia Carlotta | FOTO

Eleonora Daniele parla della figlia Carlotta in un’intervista che le è stata fatta adesso che è diventata mamma. “Mia figlia è un dono di Dio”.

Vi abbiamo raccontato che, lunedì 25 maggio 2020, la conduttrice Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta. La conduttrice di “Storie Italiane“, programma che andava fino a quel giorno in onda su Rai 1, ha dato alla luce la piccola Carlotta. Si tratta della sua prima figlia avuta dal marito, l’imprenditore Giulio Tassoni. Un lungo fidanzamento, durato 16 anni, ed un matrimonio nel settembre del 2019.

Eleonora Daniele ha rilasciato ad una rivista, “Maria con te“, la sua prima intervista da mamma: “Alla Madonna ho chiesto le cose più belle della mia vita e quindi anche Carlotta, questa bimba è sicuramente un dono di Dio”. La conduttrice crescerà Carlotta con i principi che per lei sono importanti: “Le insegnerò a tendere sempre la mano verso gli altri, il che dimostra una nobiltà d’animo e se qualcuno ha bisogno, di spendersi per quella persona. La educherò nella fede e la battezzerò, poi da grande sceglierà lei se abbracciare il credo o no”.

A dare notizia della nascita di Carlotta è stata Mara Venier che sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Evvivaaaaaaaa… Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta, dalla sua madrina”. Mara Venier sarà la madrina di Carlotta, è stata la stessa Eleonora quando è stata ospite della conduttrice ha farle la proposta. Sempre alla rivista ha spiegato il perché della sua scelta: “Mara Venier è veneta come me, una vera “zia””. La cerimonia è prevista, per il momento, nel mese di ottobre.

Ha poi raccontato perché ha scelto questo nome: “Il nome è quello della nonna, incarnava l’amore e questo dice tutto”. Come sa bene chi la segue su Rai1, la Daniele ha lavorato fino a poche ore prima del parto ed ha condiviso le sue ansie della pandemia: “Ora mia figlia fugherà ogni paura”.

Ha poi concluso parlando del suo rapporto con la preghiera mariana: “Il mio rapporto con la Vergine è cominciato quand’ero piccola e la mamma e la zia mi portavano al santuario di Thiene. L’Ave Maria e la Salve Regina sono le preghiera che più amo e la Vergine è la prima che invoco, anche in silenzio. Medjugorje? È un grande scenario aperto anche da un punto di vista giornalistico e la Regina della Pace è un’immagine molto forte. Le apparizioni? Rispetto le autenticità di quelle riconosciute dalla chiesa, ma non mi coinvolgono certe forme di misticismo, credo piuttosto nella forza della preghiera, se preghiamo uniti possiamo cambiare il mondo. Per me Maria oltre alla purezza, rappresenta la forza delle donne, la maternità e la pietas un sentimento che la fece grande protagonista, vicino a Gesù”.

