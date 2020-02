Eleonora Daniele è rimasta incinta all’età di 43 anni. Una gravidanza desiderata, ma che non è arrivata subito. Le sue confidenze in un’intervista.

La conduttrice televisiva, Eleonora Daniele, non ama molto parlare della sua vita privata, ma ultimamente ha rilasciato un’intima intervista al settimanale Gente. Nell’intervista racconta di come sta vivendo la sua prima gravidanza, tanto desiderata da lei e dal marito. La Daniele si è sposata a settembre 2019 con l’imprenditore Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento.

Eleonora Daniele: “Sono rimasta incinta naturalmente a 43 anni”

Il 7 gennaio 2020, durante la puntata di Storie italiane, Eleonora Daniele annuncia di essere incinta di una bambina, che si chiamerà Carlotta. Sia per la Daniele e sia per il marito Giulio Tassoni si tratta del primo figlio. In questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nella quale ha parlato della gioia della sua prima e desiderata gravidanza: “Sono rimasta incinta naturalmente. A 43 anni non era scontato realizzare questo desiderio”. La conduttrice di Storie italiane su Rai 1 ha raccontato alla giornalista, Sabrina Bonalumi, che era diverso tempo che stava provando ad avere un bambino, ma non si è mai fatta prendere dall’ansia dell’età, anche se aveva superato i 40 anni. Inoltre non nasconde di aver pensato anche a ricorrere a delle cure ormonali per rimanere incinta: “Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile. Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”.

LEGGI ANCHE > ELEONORA DANIELE INCINTA: L’ANNUNCIO COMMOSSO E IL NOME SCELTO | VIDEO

Carlotta nascerà a giugno: “La mia bambina è arrivata al momento giusto. Dal primo mese la pancia era evidente e rotonda: ho pensato che fossero due gemelli. Ora mi sento profondamente pronta per essere madre. La gravidanza è uno stato di beatitudine, che a me ha infuso serenità e voglia di fare. Certo le nausee che ho vissuto il primo trimestre non mi hanno reso facili le giornate. Ora stanno arrivando le voglie: ai dolci alla crema non resisto”. La conduttrice, nel 2015, aveva perso un fratello e questa gravidanza le ha ridato la gioia di vivere: “Dopo la scomparsa di mio fratello, Luigi è come se fosse scattata dentro una molla. Era maggiore di me, era autistico. Mi sono occupata di lui come se fosse un figlio. Quando se n’è andato è come se si fosse fermato il tempo. Ora la mia bambina mi dà energia”.

Anche il marito è felice all’idea di diventare papà, come riportato da Huffingtonpost: “È entusiasta del mio ventre che lievita. È diventato molto attento e più premuroso. Ogni volta mi guarda e mi dice che non sono mai stata così bella”.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole della Daniele? La seguite?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.