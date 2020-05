E’ nata Carlotta: la prima figlia di Eleonora Daniele | FOTO

E’ nata la prima figlia della conduttrice televisiva Eleonora Daniele. Gli auguri dei suoi colleghi sui social in attesa di una foto.

La conduttrice del programma televisivo Storie Italiane, Eleonora Daniele, è finalmente diventata mamma. Nella serata del 25 maggio è nata la sua piccolina. La conduttrice veneta è sposata con Giulio Tassoni, l’imprenditore che è diventato suo marito nel settembre del 2019 dopo un lungo fidanzamento.

Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata la figlia Carlotta

Ieri dopo la messa in onda della puntata di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha iniziato ad avere le prime contrazioni. Dopo aver finito di lavorare sono arrivate le prime contrazioni ed in serata si è recata in clinica romana. Dopo poco è nata Carlotta per la gioia di mamma e papà. Sembrerebbe che il parto sia stato veloce e che entrambe, mamma e figlia, stiano bene.

Non ci sono ancora foto da parte della conduttrice, ma sono già arrivati tantissimi auguri e congratulazioni via social. Uno dei primi è stato il direttore di Rai1, Stefano Coletta: “Congratulazioni a mamma Eleonora Daniele per l’arrivo di Carlotta da parte di tutta Rai1”. Poi non potevano mancare gli auguri di Mara Venier che sarà la madrina di Carlotta: “Evvivaaaaaaaa….. ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”.

Stamattina lo spazio dedicato a Storie Italiane sarà riempito da un allungamento di “Uno Mattina” e il programma “La prova del cuoco” anticiperà di un’ora la sua messa in onda. Da giovedì, ma questo era già previsto, “Storie Italiane” non sarà più trasmetto e sostituito con la versione estiva del programma di Marco Liorni “Italia si, morning”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bellissima notizia? Non le faccia tanti auguri!