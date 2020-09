Lapo Elkann racconta la sua infanzia durante un’intervista a Verissimo.

Unimamme, Lapo Elkann sarà presto ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin. In quell’occasione ha deciso di parlare della sua travagliata infanzia.

Lapo Elkann racconta la sua infanzia

Il secondo genito di casa Elkann ha raccontato: “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”.

L’esperienza subita in collegio è stata determinante per lui nell’idirizzarlo verso atteggiamenti e abitudini sbagliate, soprattutto in una famiglia come la sua in cui l’apparenza è tutto e niente viene concesso ad eventuali falle emotive.

“Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione” ha raccontato Elkann, aggiungendo di aver fatto uso di sostanze nocive per enestetizzare i propri dolori e di essersi trovato solo a lottare contro i suoi demoni.

Inoltre spesso, tutto questo è diventato di dominio pubblico.” Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro” ha dichiarato. Sul futuro poi Lapo non si sbilancia se gli si chiede di una sua eventuale paternità.

A proposito del figlio ha commentato: “Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei“. Ora Elkann è insieme a una donna di origine portoghese, Joana Lemos, vedremo se questa relazione darà i suoi frutti.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Elkann riportate su Il Corriere della Sera? Noi vi lasciamo con 5 modi per insegnare ai bambini il consenso.

