Mia figlia allontanata da scuola, le colava il naso: odissea di una madre

Step numero uno. Chiamo il pediatra. La pediatra è andata in pensione (come hanno fatto casualmente in tantissimi nelle ultime due settimane. E li capisco!). Così ne ho scelto uno a caso dall’elenco pediatri e la Asl me lo ha assegnato con mail. Così chiamo lui. Il pediatra biascica cose senza senso, tipo che è un errore, che lui non è un pediatra, che cioè lo è, ma solo per i bambini più grandi, che è un errore, che no, lui non si riprende il pediatra della bambina, che è un errore e ancora un errore e di darle del nurofen e ciao. Non faccio certificato, nel caso, perché non è mia paziente. Fatevi assegnare un altro pediatra. Ottimo, cominciamo bene.

“Step due. Io il pediatra l’ho avvisato. Ora mi occupo della bambina: le cola il naso, non sta un fiore, riposa.

Arriva sera e si sente molto meglio, si vede. Che sarà stato? Credo una mia negligenza: al mattino faceva freddino, non ha voluto la giacca, è uscita in maniche corte. Ma posso rimandarla così? Leggo per bene il modulo: sì, se rientra nei 3 giorni e non ha avuto febbre sopra i 37,5°, sì. Ok, bene, domani sta a casa, il naso cola ancora un po’, attendiamo e vediamo. Intanto mi informo per il certificato. Cerco numeri di pediatri privati, visto che quello Asl non vuole fare il suo dovere.

Step tre. Sento la scuola. Avviso di aver chiamato il pediatra e che credo non farà niente.

Chiarisco con la scuola il conteggio dei giorni e le modalità di rientro e chiarisco che è possibile avere il certificato del quarto giorno, se servisse, da qualunque medico. Ok, allora comincio a cercarne uno, grazie. Ci dispiace, ma non possiamo fare diversamente. Dispiace anche a me, ma capisco. Capisco.

Step quattro: Cerco un pediatra per il caso di certificato, perché alla bambina, che non ha altro, comunque cola il naso. Ho un elenco. Chiamo.

No guardi, io non ricevo, sono piena. No guardi, io seguo solo i miei pazienti. No guardi, io i bambini piccoli no. No guardi, io certificati non ne faccio. No guardi, io non ho modo di occuparmene. Capisco che è un casino. Capisco che ci sia la possibilità che io non ne trovi. Chi ha avuto il tempo di spiegarmi mi ha detto chiaramente che comunque, no tampone, no party, no certificato. Grazie dottore, la capisco.

E capisco che o la bambina sta bene, o chiameremo la guardia medica o la porteremo in PS per un naso che cola ma almeno avremo una direttiva o un tampone o andrò alla Asl o vedremo.

Step cinque Valutazione della possibilità di rientro della bambina Non ha niente ancora, il naso non cola quasi più.

Dormiamoci su,se domattina starà ancora meglio, la porteremo all’asilo.

Step sei Al risveglio del terzo giorno direi che andiamo bene.

Compilo i moduli per il rientro, litigo con la bambina perché ancora non vuole coprirsi, la ricatto biecamente: ti faccio vedere un pezzettino di video mentre andiamo all’asilo se ti infili la giacca. Ok, andata.

Una vecchietta ritiene di farmi sapere che non devo fare così, i bambini non devono camminare con il telefono. Le spiego che è un momento particolare (e non deve rompere i maroni). Lei continua dicendomi che i bambini ricattano e che ai suoi tempi… Le dico una cosa sola “sono IO che ho ricattato la bambina, non lei che ha ricattato me, stia serena, faccio più schifo di quanto creda come madre e ora vado perché perdo la bolla di entrata e poi sono nella merda”. La lascio lì, perplessa e inebetita. Con quella cazzo di mascherina cadente col naso fuori.

Step sette Bambina ammessa. Ma se non lo fosse stata? Se stamattina non fosse stata in condizioni di tornare? Non voglio pensarci. Io capisco tutti, davvero, lo dico col cuore. Ma non capisco chi ha dei doveri e se ne sbatte.

Tutti abbiamo firmato protocolli, accordi patti, tutti, medici, genitori, insegnanti, personale scolastico. Abbiamo faticosamente creato un sistema che ci dovrebbe consentire di ‘vivere’ fino a vaccino o immunità di gregge o a estinzione del genere umano. Perché sottrarsi? Perché lasciare le famiglie sole a se stesse? Perché un pediatra può anche solo pensare di poter dire: no, io non me ne occupo? Che disponga il tampone, che visiti, che segnali, che assolva, che faccia quel che vuole, ma che faccia. Perché se le premesse sono queste ed è settembre, non arriviamo ad ottobre.