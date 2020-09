Una mamma ha postato una foto equivoca sui social, subito si è scatenata la polemica.

Unimamme, oggi vi parliamo di una mamma che ha condiviso uno scatto della figlia sui social, scatenando un’enorme polemica.

Mamma travolta dalle critiche: cosa è successo

Sappiamo che sui social le persone fanno sempre molto in fretta a giudicare, ma questa volta bisogna ammettere che la polemica che ha investito una mamma aveva una solida base.

Un po’ di tempo fa una mamma ha postato su Facebook la foto della sua bambina di 6 mesi che beveva da un boccale contenente della birra. Come commento aveva scritto: “alla piccola piace bere la birra della mamma”. L’immagine era inequivocabile.

Lo scatto è stato poi postato su Reddit dove moltissime persone hanno commentato sottolineando che la donna poteva anche finire in guai seri per aver postato quell’immagine. “Vuoi che ti venga tolta la custodia di tuo figlio? Perché anche se questo è un gioco qualcuno lo vedrà e lo segnalerà ai servizi sociali, cancellalo o te ne pentirai”.

Pare che in America sia diventata una moda far assaggiare piccole quantità di alcol ai piccoli, pensando che così diventeranno bevitori responsabili. In realtà non è affatto così. Anzi, il National Capital Poison Center ha dichiarato l’alcol un veleno. Nei bambini l’alcol compromette le funzioni epatiche, perché il fegato non è ancora sviluppato.

A ogni modo non sono mancati i commenti: “non è una foto carina, lei sembra confusa, è triste che pensi che sia accettabile”. Un altro: “non lasciarglielo bere e che diavolo!“. La mamma ha risposto ai commenti, che a volte si erano trasformati in insulti, che le stava solo facendo assaggiare qualche piccolo sorso e che non le stava certo iniettando dell’eroina. “Chiaramente non siete madri, altrimenti sapreste che non è pericoloso“ ha detto la donna.

“Mia mamma mi faceva bere un po’ d’alcol quando ero piccola e mi metteva del whiskey sulle gengive quando avevo mal di denti. Non metterei mai la mia bambina in pericolo. Andate al diavolo”. Poi ha aggiunto che dopo aver bevuto la figlia era ancora sana e felice.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto e riportato su 7news? Secondo voi esagerano con le critiche? Noi vi lasciamo con la storia di un influencer che ha fatto un video in cui dondolava per aria la figlia piccola tenendola per un piede.

