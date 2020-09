Bimbo escluso dalla Prima Comunione: “discriminati per una disabilità”

A Pomeriggio 5 il caso di un bambino che è stato escluso da un sacramento.

Unimamme, a Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, il caso di un bambino che è stato escluso dai sacramenti.

Bambino autistico : le motivazioni per l’esclusione da un sacramento

A parlare sono i genitori del piccolo Massimo, un bambino autistico di un quartiere di Napoli che sarebbe stato escluso da un importante sacramento come la Comunione.

“Massimo ha una disabilità grave, volevamo fargli fare la comunione presso la nostra parrocchia, insieme alla sorella. Don Antonio ha messo le mani avanti dicendo che non erano attrezzati per integrare mio figlio a catechismo e non gli ha voluto far fare le comunione” ha raccontato Mery, la mamma di Massimo.

I genitori di Massimo si erano anche offerti di trovare un catechista privato, a loro spese, che potesse seguire il bambino durante gli incontri, ma il parroco, Don Antonio, ha posto difficoltà. Alla fine, messo alle strette il prete ha acconsentito che Massimo facesse la Comunione con gli altri bambini e che quindi poteva presentarsi direttamente in Chiesa nel giorno indicato, perché tanto non avrebbe compreso l’importanza del tipo di Sacramento. “ Padre Antonio ha deciso che mio figlio non fosse in grado di capire l’importanza del sacramento“ ha aggiunto Mery.

La mamma di Massimo ha spiegato che il figlio ha delle difficoltà, ma che si integra bene e riesce a stare con altri bambini, quindi non dà problemi, per il parroco però poteva essere un problema. Il parroco, a sua volta, Don Antonio Raso, su Cronache della Campania, dà un’altra versione dei fatti.

Don Antonio Raso, della Chiesa di Santa Maria del Carmine a Poggioreale, ha spiegato che il bambino avrebbe dovuto ricevere la Comunione con gli altri bimbi e la sorellina il 7 giugno scorso, ma che a causa del Coronavirus si è dovuto rimandare. Tutti i bambini, Massimo compreso, faranno la Comunione il 1 maggio 2021.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Tgcom24? Noi vi lasciamo con la vicenda di un bimbo disabile escluso dalla gita scolastica.

