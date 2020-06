Bambino autistico di 3 anni si allontana di casa: ritrovato grazie a 2 amici speciali | FOTO

Un bambino autistico si allontana da casa da solo. Le ricerche iniziano subito quando i genitori avvisano la polizia locale.

Per fortuna è andato tutto bene, ma saranno state ore difficili per la famiglia e gli amici di un bambino di di soli tre anni che si è allontanato da casa. Il piccolo Marshal Butler, di Ponce de Leon (Florida), era sparito all’improvviso da casa. Trovato dopo poco dai soccorritori impegnati nelle ricerche mentre era nel bosco con due amici speciali.

Bambino autistico allontana da casa: “Abbiamo temuto il peggio”

Marshal ha soli tre anni ed è affetto da autismo e incapacità di comunicare, il 3 giugno sparisce da casa, nel nulla. Subito i genitori chiamano la Polizia e le ricerche partono immediatamente. Ricerche difficili viste le difficoltà nel comunicare da parte di Marshal. Gli agenti del posto sono entrati subito in azione con il supporto delle unità cinofile K9 e sono iniziare un’ora dopo l’ultima volta che il bimbo era stata visto. Quando si è allontanato da casa aveva indosso solo un pannolino. Per velocizzare le ricerche è stata diffusa una foto del bambino sui social network affinchè chiunque potesse essere di aiuto. Poco dopo è stata aggiunta anche la foto di una cane, perchè insieme al piccolo non si trovavano nemmeno i due cani della famiglia.

Poche ore dopo, una vicina di famiglia avvista il bambino. Con lui c’erano i due cani Nala e Buckwheat, che lo avevano seguito e protetto nella vegetazione. Era ad 1.6 km di distanza da casa, vicino ad un fiume. Il piccolo, per fortuna, è in buone condizioni di salute è solo tutto sporco di fango. Alla NBC WJHG, la zia di Marshal ha detto: “All’inizio eravamo molto spaventati, abbiamo temuto il peggio“.

La mamma di Marshall non è però rimasta sorpresa che entrambi i cani non abbiano lasciato il figlio da solo perchè amano il piccolo e sapevano che dovevano proteggerlo contro ogni pericolo.

