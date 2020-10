30 anni fa nasceva Beverly Hills 90210, la serie più cult della TV

30 anni fa la serie Beverly Hills 90210 dagli States diventò icona di una intera generazione. Le storie dei suoi personaggi ci hanno fatto sognare

Per il trentesimo anniversario gli attori hanno omaggiato la serie e i fans che gli hanno fatto avere un successo planetario

30 anni di Beverly Hills 90210, la serie cult degli anni ’90

Sono passati trenta anni ma qualunque teenager degli anni ’90 ancora si emoziona a sentir parlare di questa serie tv.

Un successo indiscusso, planetario, ma soprattutto il simbolo di una intera generazione, che oggi è alle prese con i problemi adolescenziali dei figli.

Gli attori della serie hanno dettato la moda di quegli anni, hanno fatto la storia degli anni ’90 con i loro jeans a vita alta e le loro scarpe da ginnastica firmate.

Per noi italiani è stato come fare un tuffo negli States, come prendere parte alla vita del facoltoso liceo West Beverly High School e partecipare insieme ai nostri “amici” alle loro lotte e ai loro dolori adolescenziali.

Quando una serie tv ha così tanto successo da trasformare i gusti e le preferenze dei suoi spettatori, gli attori diventano icone e, soprattutto dai giovani, vengono emulati in tutto: dal modo di parlare all’abbigliamento, dal modo di approcciarsi in società all’amore.

Il cast quasi al completo, quello delle prime serie, composto da Brenda, Brandon, Steve, Kelly, Donna, Dylan e Andrea, ha omaggiato sui social questa serie che li ha resi famosi e i fan che in tutto il mondo gli hanno dimostrato da sempre sostegno e affetto.

Da Jennie Gart, che interpretava Kelly, a Tori Spelling, Donna Martin, da Ian Ziering, Steve a Brian Austin Green, hanno voluto lasciare un messaggio o una foto sui social, un video ricordo con le scene cloux della serie, in cui ricordavano con affetto quei momenti memorabili di 30 anni fa.

Jason Priesley, l’indimenticabile Brandon Walsh, ha postato su instagram un video del Super Show andato in onda online proprio come omaggio ai 30 anni della serie.

Shannen Doherty, Brenda Walsh, non ha potuto partecipare ai festeggiamenti perché purtroppo sta combattendo una lunga battaglia contro il cancro, e il suo grande amore della serie, Dylan, l’indimenticabile ribelle dal cuore grande, è venuto a mancare lo scorso anno all’età di 52 anni per un ictus.

Se siete di quella generazione, di sicuro starete ripercorrendo nella vostra mente le scene dei pomeriggi e delle serate passate a vedere la serie, che in Italia è arrivata nel 1992. Negli anni in cui in molte case italiane ancora non c’era la paytv e si faceva zapping con il telecomando cercando qualcosa che catturasse l’attenzione, negli orari in cui veniva trasmessa questa serie non si cambiava canale per nulla al mondo.

Vi sarete emozionati insieme a loro, vi sarete commossi e preoccupati per le loro avventure e avrete pianto per la fine della serie, nel 2001 dopo dieci stagioni, pensando che insieme a loro finiva anche la vostra adolescenza.

E voi unimamme ricordate questa famosissima serie tv?

