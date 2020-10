Una neonata nasce nell’addome della mamma. Il parto è unico e straordinario ed è avvenuto all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. Quello che è successo qualche giorno fa all’Ospedale di Firenze è una evento straordinario. Basta anche un minimo ritardo e le cose potevano finire male. LEGGI ANCHE: SEI GEMELLINI NATO CON PARTO CESAREO: UN CASO RARISSIMO Si tratta di un parto unico che è stato seguito dall’equipe medica dell’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (Firenze). Una donna mentre era in travaglio ha avuto la rottura dell’utero e le condizioni della bambina erano molto gravi. Neonata nasce nell’addome: l’intervento tempestino dei medici

All’Ospedale di Firenze una donna al termine della gravidanza ha iniziato il travaglio. Sembrava una situazione come un’altra, ma all’improvviso le cose sono peggiorate. Mentre era in travaglio si è verificata la rottura dell’utero che ha fatto si che sia il neonato e sia la placenta migrassero nell’addome tra le anse intestinali.

La bimba è stata salvata solo grazie all’intervento tempestino dei medici che in pochi minuti hanno fatto il possibile per farla nascere: “Un minuto più tardi e il bimbo non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere. La tempestività dell’intervento dell’equipe medica ha consentito di salvarlo senza ripercussioni sulla madre, e di salvaguardare anche l’utero della partoriente“, come riportato sul sito dell’Usl di Firenze.

Una condizione molto rara, ma anche molto rischiosa che non è possibile diagnosticare.