Nuoto in gravidanza: come e quando praticarlo, secondo i consigli degli esperti.

Lo sport in gravidanza fa bene, non ci stancheremo mai di ripeterlo, ma bisogna praticare le attività indicate dagli esperti e nel modo corretto. Non tutti gli sport si possono fare durante la gestazione e in ogni caso cambia l’impegno: gli sforzi vanno contenuti. È importante, inoltre, che la donna sia in salute e non sussistano impedimenti fisici allo svolgimento di attività motoria.

Ogni donna sceglierà l’attività sportiva che preferisce, tra quelle consentite in gravidanza, anche in base gli sport che praticava prima di rimanere incinta e secondo il suo allenamento. Le raccomandazioni del medico, poi, saranno fondamentali.

Nuoto in gravidanza: come e quando praticarlo

Fare attività motoria in gravidanza è assolutamente raccomandato, fa bene alla mamma e al bambino. Muoversi favorisce la circolazione sanguigna, la respirazione, l’elasticità dei muscoli e il buon umore. Tutte condizioni di buona salute che sono molto utili anche durante il parto, per facilitarlo e renderlo meno doloroso.

Tra le attività sportive consigliate alle donne incinte, una delle più importanti è il nuoto. Da sempre alle donne che aspettano un bambino è consigliato fare attività motoria in piscina. È una delle primissime attività sportive ad essere state raccomandate dai medici e praticate dalle mamme.

Il vantaggio principale del nuoto, infatti, è quello di permettere di muoversi e fare esercizio agevolmente, senza il peso del pancione e senza sforzi eccessivi, grazie all’assenza di gravità in acqua. Per questo motivo è consigliato durante tutti i nove mesi di gestazione, compatibilmente con le proprie condizioni di salute e di quelle del bimbo.

Nuotare e fare ginnastica in acqua elimina il rischio di traumi – ecco perché questa attività fisica è consigliata – aiuta ad eliminare la ritenzione idrica e a bruciare le calorie. Inoltre, il nuoto favorisce l’elasticità muscolare e la flessibilità delle articolazioni, condizioni fisiche indispensabili al momento del parto. Il nuoto, poi, aiuta il corpo a rilassarsi e favorisce il sonno.

Ovviamente, il nuoto va praticato con moderazione, dopo aver consultato il medico, e possibilmente con la guida di un insegnante esperto che aiuti la donna a mantenere la posizione corretta e assumere la giusta andatura in acqua. Le donne più esperte, già abituate a nuotare prima della gravidanza, potranno gestirsi da sole.

Grazie alla bassa intensità dello sforzo fisico, all’assenza di peso e ai movimenti facilitati in acqua, il nuoto è consigliato durante tutti i nove mesi di gravidanza. Tuttavia, l’impegno cambierà a seconda del periodo di gestazione.

Primo trimestre: gli esperti consigliano 30 minuti di nuoto al giorno. Si possono praticare tutti gli stili, sempre evitando gli sforzi eccessivi.

Secondo trimestre: in questa fase della gravidanza si consiglia di praticare più spesso lo stile dorso. Le mamme potranno aiutarsi anche con dei galleggianti.

Terzo trimestre: quando il pancione è ormai bello grosso e anche in acqua i movimenti diventano difficili, quello che conta è rilassarsi, senza fare troppi sforzi. In questa fase della gravidanza è sconsigliato il dorso perché si carica troppo peso sulla schiena. Da ridurre poi lo stile rana, che tende a contrarre le gambe, per allungare i muscoli. Praticate uno stile libero leggero, evitando fatiche inutili e fermandovi quando necessario.

Infine, è importante dare ascolto ai segnali del proprio corpo e interrompere il nuoto quando non ci si sente bene e si hanno sintomi di vertigini, giramenti di testa, nausea, respiro corto, palpitazioni e perdita di fluidi.

Che ne pensate unimamme di questi consigli?

