Robin Williams, il premio dei figli a Will Smith | VIDEO

Will Smith con la sua famiglia ricevono un premio legato al compianto collega Robin Williams.

Care unimamme, sono ormai 6 anni che il noto e amato attore Robin Williams, ci ha lasciato nel modo più drammatico possibile: suicidio.

Robin Williams: un premio in suo ricordo

Per ricordarlo è stato istituito il Robin Williams Legacy of Laughter Award, un premio che dal 2017 ha puntato l’attenzione su alcuni attori definiti esempio: “migliori scintille” di Robin Williams.

Quest’anno il riconoscimento in memoria dell’attore che ci ha fatto tanto ridere e sorridere è andato a Will Smith e alla sua simpatica famiglia, per celebrarlo i componenti della famiglia Smith hanno creato su Face Time un filmato in cui narrano i loro ricordi legati all’attore di Will Hunting.

A decidere chi riceve l’ambito premio sono i 3 figli di Robin Williams: Zachary, Cody e Zelda.

“Da una famiglia di geni all’altra” ha commentato uno dei figli del compianto Williams, Zachary, alludendo al fatto che suo padre aveva interpretato il genio della Lampada nel 1992, mentre Will Smith lo ha fatto nel recente remake.

Prima di Will Smith e famiglia, a ricevere l’onoreficenza, consegnata con l’associazione senza scopo di lucro Bring Change to Mind, sono stati: Billy Cristal, Whoopy Goldberg e Ben Stiller. Il premio, quest’anno, è andato agli Smith perché sono una famiglia che prende “la filantropia e le opere di beneficenza molto sul serio pur rimanendo spensierati” e per “il loro modo unico e coerente di fare umorismo”.

Jada ha commentato: “è pazzesco come abbia influenzato le nostre vite a livello generazionale”, mentre il marito Will ha aggiunto: “Robin Williams era un maestro assoluto della connessione umana“. Jada ha ricordate le tante risate casalinghe per merito di Williams. Il film preferito dei figli Willow e Jaden è: Mrs Doubtfire.

Unimamme, cosa ne pensate di questo premio di cui si parla su Elle?

