By

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, la dama Carlotta Savorelli ha inaspettatamente parlato della sua malattia e di come la sua vita sia cambiata.

Carlotta Savorelli, una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato una parte dolorosa della sua vita parlando della sua malattia e di come la sia vita sia stata sconvolta da essa.

Secondo la dama, questa malattia gli ha cambiato la vita e l’approccio con il suo corpo fcendola sentire profondamente a disagio.

La malattia e il disagio: Carlotta Savorelli si racconta

Carlotta fa parte del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne da pochissimo tempo ed è subito entrata nel cuore degli spettatori fedeli al programma per la sua genuinità e la sua sincerità.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari: “Non parlerò mai male del padre dei miei figli, anche se si sposa”

Al momento la donna è impegnata, tra alti e bassi, in una frequentazione con il cavaliere Michele D.: l’uomo infatti non ha mai nascosto la sua preferenza per Roberta, un’altra giovane e bellissima dama del programma, innescando la competizione tra le due.

E’ stato proprio durante uno dei battibecchi sentimentali con l’uomo che la donna, in un vortice di emozioni, ha aperto il suo cuore e ha confessato al pubblico uno dei suoi più grandi segreti.

“Soffro di psoriasi. A volte mi sento difettosa e mi ha fatto parecchio male“. Ha dichiarato Carlotta nel silenzio generale.

Questo disturbo della pelle avrebbe, infatti, turbato il passato sentimentale della dama che si sente difettosa e meno sensuale delle sue altre coetanee.

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, Francesca Del Teglia: “La foto in perizoma col pancione? Non rompete!”

Il cavaliere, definendola “fisicamente non all’altezza” della bella Roberta – con cui c’è stato anche un bacio – l’aveva dunque ferita profondamente. La donna, infatti, in passato aveva dichiarato di essere sempre stata tradita dagli uomini che hanno fatto parte della sua vita.

Nelle parole di Carlotta è evidente l’amaro, tuttavia, non sembra esserci nessuno scontro con Roberta per ottenere le grazie dell’uomo: addirittura, in diverse occasioni, le due hanno dimostrato reciproca stima difendendosi a vicenda dagli attacchi degli opinionisti.

La stessa Carlotta, inoltre, poco tempo prima aveva avuto uno scontro con Tina Cipollari a causa della sua decisione di schierarsi a difesa di Jessica Antonini e di Davide Lo Russo augurando alla nuova coppia eterno amore.

di Simona B.