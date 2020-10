Uomini e Donne, Jessica e Davide festeggiano dopo la scelta

Poche settimane dopo la scelta più veloce del programma di Maria De Filippi, Jessica Antonini decide di sorprendere il suo compagno Davide per celebrare il loro primo mese insieme.

Poche settimane fa a Uomini e Donne è andata in onda una delle scelte più veloci di tutta la storia del programma. Jessica, la giovane tronista del Trono Classico del programma ha deciso di terminare il suo percorso scegliendo Davide Lo Russo. Alla ragazza sono bastate poche esterne per comprendere i suoi sentimenti nei confronti del suo corteggiatore.

Al momento della scelta la tronista aveva dichiarato tutta la sua soddisfazione per il percorso intrapreso confidando che mai avrebbe pensato di uscire dal programma in compagnia.

“Io penso che vado in puntata, poi non lo posso vedere, poi lunedì è il mio compleanno e penso che non ci possiamo sentire. La paura è uscire. Lui è più piccolo di me, ha una vita diversa dalla mia. Io ho più responsabilità. Ma mi è capitato […]. Magari finisce domani, ma…” .

Questa frase di Jessica ha scatenato lo sconcerto di tutti gli altri corteggiatori che non hanno avuto la possibilità di conquistare la ragazza.

“Quindi vi state scegliendo?” ha chiesto Maria De Filippi

La puntata si è conclusa con la scelta dei due ragazzi che, inquadrati nei camerini, hanno esternato davanti alle telecamere tutta la loro emozione.

Trono Classico, ecco la sorpresa di Jessica a Davide

Sono trascorse diverse settimane da quel momento e diverse voci si sono susseguite in merito alla relazione tra i due ragazzi: alcuni titoli, infatti, avevano annunciato un’immatura rottura tra i due. Tuttavia, attraverso i loro profili Instragram, i ragazzi hanno quasi immediatamente smentito ogni voce: da quella che ipotizzava a una presunta rottura, fino alle voci che accusavano i due di conoscersi già prima della partecipazione al programma.

Al momento i due vivono un’intensa storia a distanza dato che lui lavora in Svizzera per diversi giorni a settimana. Tuttavia, i loro incontri nella casa di lei a Roma li hanno uniti sempre di più.

Ieri, i due, seguitissimi dai fan, hanno festeggiato il primo mese insieme in modo insolito. Attraverso le stories Instagram di Jessica li vediamo infatti in auto, intenti a dirigersi verso la periferia di Roma: “Lui non sa niente di questa sorpresa”, commenta la ragazza.

A sorpresa, infatti, l’ex tronista ha deciso di celebrare questo mese d’amore regalando al suo Davide un’esperienza di volo, il tutto testimoniato dalle divertenti immagini pubblicate sui social.

“Ce la fai a baciarmi in volo?” ha, infine, chiesto un’innamorata Jessica al compagno.

di Simona B.