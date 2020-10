Armando piange a Uomini e Donne: la verità sulle sue lacrime

By

Armando Incarnato piange in studio a Uomini e Donne. A commuovere il cavaliere è stata una storia molto toccante, ma la reazione di una delle dame lo ha portato dalle lacrime all’ira. Giorni dopo dichiara a un noto magazine le ragioni della sua commozione.

Armando Incarnato, imprenditore napoletano, è ormai da anni uno dei cavalieri più discussi del Trono Over del programma Uomini e Donne. Uomo dal carattere schietto e verace è noto al grande pubblico anche per aver partecipato a diversi episodi della serie televisiva “Gomorra”.

Nel corso del programma ha mostrato il suo interesse prima verso Ursula Bernardo, tornata poi con Sossio Aruta, e poi verso Noel Formica.

La puntata mandata in onda oggi pomeriggio ha mostrato agli spettatori un Armando che, forse per la prima volta, esterna le proprie emozioni.

La commozione, le lacrime e la rabbia

Le prime lacrime del cavaliere hanno cominciato a scendere durante il racconto dei difficili trascorsi di Nicola M., un altro cavaliere, che ha visto la sua vita piombare in basso a seguito di un disastroso incidente stradale.

Tra le facce impietrite sia dei partecipanti al Trono Classico che di quelli del Trono Over, è stata Maria De Filippi la prima ad accorgersi delle lacrime che Armando non riusciva più a trattenere. La conduttrice si è poi rivolta all’uomo chiedendogli cosa gli stesse accadendo. Tuttavia, la reazione a quella domanda ha destato polemiche e sconcertato gli spettatori e il parterre.

Solo dopo aver frenato il pianto ed essersi asciugato le lacrime, Armando ha tentato di spiegare il motivo della sua reazione al racconto del cavaliere. Lasciatosi prendere dalle emozioni, però, non è riuscito a fornire una spiegazione ed è corso a rifugiarsi nel backstage dello studio in cerca di calma.

Le sue lacrime di commozione non hanno tardato a tramutarsi in rabbia al seguito di uno dei commenti di Maria, una delle dame del Trono Over del programma.

La donna, infatti, aveva commentato il gesto dell’uomo considerandolo una semplice messa in scena che il cavaliere avrebbe fatto per portare l’attenzione su sé stesso.

“Maria, vattene affan****” ha urlato Armando dopo essersi nuovamente diretto dietro le quinte dello studio.

Ritornato alla calma, ha poi raggiunto nuovamente le poltrone e fornito al pubblico le ragioni di tanta commozione:“I percorsi di vita sono difficili, molto difficili. Sentire lui, mi ha ricordato delle cose”

Sarà stata la voglia di attenzione o la spontaneità, dunque, a muovere le lacrime dell’imprenditore napoletano?

Maria non ha avuto dubbi e ha commentato le parole dell’uomo: “Anche io ho qualcosa che mi ha segnato, ma non è che mi alzo e me ne vado”.

I dubbi della dama bionda non sembrano essere del tutto infondati. Il cavaliere, infatti, già in passato aveva dimostrato la sua voglia di apparire: Armando aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritraeva armato di pistola, suscitando l’indignazione dell’opinione pubblica e degli spettatori fedeli al programma.

Armando Incarnato si racconta: “Ecco il motivo delle mie lacrime”

Dopo due settimane dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne, il cavaliere, che ha mostrato la sua commozione davanti alle telecamere, si è raccontato in una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine.

Spiegando i motivi della sua commozione, Armando ha raccontato della sua infanzia in collegio dove ha acquisito il sentimento dell’empatia. Il racconto di Nicola M. gli ha dunque portato alla mente ricordi di tempi lontani in cui l’uomo si è ritrovato da solo, capendo che coloro che erano al suo fianco nutrivano solo interesse e non sentimenti veri nei suoi confronti.

di Simona B.