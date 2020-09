Uomini e Donne, tronista diventa mamma: “il resto può attendere”

Sara Affi Fella è diventata mamma di un maschietto. L’annuncio su Instagram dove svela anche il mone scelto per il piccolo.

E’ stata sicuramente la tronista più discussa ed attaccata che ha preso parte al programma condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sara Affi Fella che dopo la fine del programma è stata al centro delle polemiche per diversi mesi per aver preso in giro la redazione del programma e tutto il pubblico da casa.

L’ex tronista ha dovuto chiudere tutte le sue pagine social e sembrava che per lei non ci fosse posto nel mondo delle influencer. Con l’annuncio della sua gravidanza durante la pandemia è ritornata a far parlare di se, ma questa volta in modo positivo.

Sara Affi Fella mamma: l’annuncio anche del nome

Solo qualche ora fa, Sara Affi Fella ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, di essere diventata mamma per la prima volta. L’ex tronista ha partorito un maschietto, Tommaso, nato dall’amore con il suo attuale compagno il calciatore Francesco Fedato.

A dirla tutta è stato il neo papà a dare per primo l’annuncio poi condiviso dalla ne mamma: “Benvenuto al mondo Tommaso“. Entrambi sono molto emozionati e felici e non vedono l’ora di affrontare questa nuova avventura.

Questa notte la Affi Fella aveva condiviso una foto che la ritrae nella Clinica Villa del Sole a Caserta, luogo dove probabilmente ha dato alla luce il suo primo figlio. I suoi fan attendevano la notizia del parto ed anche di scoprire il nome che avrebbe dato al piccolo. Nessuna foto ancora del bambino e nessuna notizia sulle condizioni di salute della mamma, probabilmente nelle prossime ore Sara farà sapere ai fan ulteriori dettagli.

La gravidanza di Sara non è stata una passeggiata, a seguito di alcuni disturbi si è trasferita nella sua città natale per essere aiutata dalla mamma, ma poi le cose sono migliorate e tutto è andato per il meglio.

A chi, pochi mesi prima del parto, le aveva chiesto del matrimonio ha risposto: “Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze, ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi facciamo tanti auguri alla neo famiglia.