L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano, pronto a una nuova paternità, l’uomo ha già un figlio, Enea.

Una bellissima notizia per tutti i fan dell’ex tronista Giovanni Conversano dopo la quarantena.

LEGGI ANCHE: ORLANDO BLOOM DIVENTA PAPA’: IL TENERO ANNUNCIO| FOTO

Ex tronista dà un lieto annuncio a tutti i fan

L’ex tronista Giovanni Conversano e la sua compagna, Giada Pezzaioli, hanno rallegrato tutti i loro fan con una splendida notizia: la loro famiglia si sta allargando. Come orma accade sempre più spesso, il vip ha deciso di comunicare l’importante notizia via social, sul suo account Instagram, allegando una bella immagine del loro, ancora per poco, piccolo clan. Conversano infatti ha già un figlio: il piccolo Enea.

LEGGI ANCHE: STEFANO ACCORSI DI NUOVO PAPA’: IL TENERO ANNUNCIO SUI SOCIAL | FOTO

Nella splendida immagine postata vediamo Conversano sorridente, mentre tiene sulle spalle suo figlio Enea, suo figlio primogenito e si trova con la compagna Giada Pezzaioli. Ecco che cosa ha scritto:

“La quarantena ha dato i suoi frutti……abbiamo riscoperto “la vita”. Che siano uno o due non ha importanza…l’amore non ha limiti “. Il post di Conversano ha ottenuto 3172 Like. Anche la compagna, Giada Pezzaioli ha, naturalmente, confermato il nuovo arrivo. La Pezzoli ha ricordato che la quarantena ha dato i suoi frutti e che loro sono in quattro già da un po’. Forse non sapete che Conversano e Giada Pezzoli fanno coppia fissa già da 10 anni, tra il 2007 e il 2008 lui ha partecipato al reality show Uomini e Donne, successivamente ha partecipato a un altro reality: Campioni.

LEGGI ANCHE: GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI ASPETTANO UN FIGLIO: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM | FOTO

Unimamme, voi siete altrettanto felici per questo nuovo arrivo in questa già bellissima famiglia? Volete vedere i 10 momenti più intensi della paternità in immagini?