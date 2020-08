Neomamme vip felici dopo il parto: da Beatrice Valli a Costanza Caracciolo

Le mamme vip dopo la gravidanza si mostrano, come tutte le altre mamme, senza esitazioni, in costume da bagno.

Unimamme, dopo il parto c’è ancora molta pressione sulle donne, per tornare in forma, l’esempio di queste mamme vip che si mostrano sorridenti e rilassate potrebbe avere un effetto positivo su chi si sente angosciata anche a causa di commenti di persone poco sensibili.

Mamme famose dopo il parto: ecco come sono

Cominciamo con la combattivissima Beatrice Valli che di recente ha sostenuto una battaglia per poter mostrare i cambiamenti del suo corpo dopo il parto senza timore. Quando è stata insultata e criticata sui social la Valli ha risposto a tono celebrando il corpo delle donne dopo il parto.

Nell’ultimo scatto postato sul suo account Instagram la Valli ha scritto: “Non farò nessuna modifica se non togliere un pochino le occhiaie ( quel poco che sono riuscita a fare 😅)

Quale preferite ? 1,2,3,4,5 o 6?”. Una mamma tostissima che accetta con orgoglio i cambiamenti del suo corpo.

Anche Costanza Caracciolo, diventata in marzo di nuovo mamma, questa volta della piccola Isabel, ha sostenuto le proprie battaglie. Quando aveva avuto la primogenita Stella gli odiatori sul web l’avevano attaccata sostenendo che fosse grassa.

A quel punto la Caracciolo, moglie di Bobo Vieri, aveva dovuto tirar fuori gli artigli. Di recente l’ex velina ha condiviso uno scatto in costume sugli scogli che ha ottenuto 30 mila Like da tutti i suoi fan.

Cristina Marino è diventata da poco mamma della piccola Nina Speranza, ma anche lei non esita a mostrarsi mentre fa un po’ di giardinaggio in costume o si trova a bordo piscina.

Tanti cuori e Like anche per lei.

Alena Seredova che ha avuto da poco la dolcissima Vivienne, invece si allena con impegno mostrando su Instagram i suoi allenamenti. In una delle ultime foto si era mostrata insieme a tutta la famiglia, ma anche lei aveva subito delle critiche per il suo aspetto. Insomma i criticoni sono dappertutto!

Unimamme, queste mamme vip stanno vivendo il post parto ciascuna a modo proprio, l’importante è rimanere serene e non badare a chi non sa di cosa parla. E voi come l’avete vissuto?

