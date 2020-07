L’influencer Beatrice Valli è stata criticata per il suo aspetto fisico dopo la nascita dell’ultima figlia sui social, ma lei ha deciso di rispondere chiedendo rispetto e celebrando il corpo delle mamme.

Unimamme, il bodyshaming, cioè prendere in giro il fisico altrui, è una pratica oggi molto diffusa, soprattutto attraverso i social. Può esserne colpito chiunque, dalle persone comuni, ai vip, come successo a Beatrice Valli, influencer dopo essere stata a Uomini e Donne.

Beatrice Valli insultata per il suo corpo da mamma: la sua risposta in un video

Beatrice Valli ha da poco avuto la sua seconda bambina, frutto dell’amore con Marco Fantini, l’uomo che ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Qualche giorno fa l’influencer ha pubblicato un filmato su Tik tok, condiviso poi anche su Instagram e ha pubblicato anche diverse stories in cui si è dovuta difendere da crudeli attacchi al suo fisico post gravidanza.



Insieme al filmato Beatrice Valli ha accluso anche un messaggio: ” qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro.

Proprio come cambia il corpo di una madre. o non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide ✨E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita

è sempre un gesto di grande coraggio!!”.

Alcuni utenti l’avevano accusata di avere la cellulite e la pancia, ma l’influncer non ha voluto lasciarsi insultare e ha risposto per le rime. La Valli ha cercato di far capire a tutti i suoi fan che la gravidanza è un grande cambiamento nella vita di una donna. La Valli ha precisato che, dopo la nascita della piccola Azzurra sta cercando di riprendersi, ma in modo sereno e senza fretta, senza seguire una dieta specifica e senza praticare sport troppo faticosi.

In questa lotta Beatrice Valli è sostenuta dal compagno Marco Fantini, ex tronista. “Mi sembra surreale leggere tutte queste cattiverie” ha precisato ancora la Valli in uno dei suoi commenti all’ondata di bodyshaming che le si è riversata contro. La Valli non è l’unica vip ad essere stata bersaglio di insulti simili, in passato anche a Costanza Caracciolo avevano detto che era grassa e anche lei aveva reagito con decisione.

Purtroppo sappiamo che questa pratica, il bodyshaming, può causare anche tragedie, soprattutto se diretta su persone più fragili, solo poco tempo fa una ragazzina di 15 anni, Beatrice Inguì si è suicidata perché alcuni coetanei la insultavano dicendole che era grassa.

Unimamme, voi cosa ne pensate del modo in cui la Valli ha reagito a quanto accaduto? Voi cosa avreste fatto? Siete d’accordo con lei nel dire che il corpo delle mamme va celebrato perché ha messo al mondo una vita? Noi si!

