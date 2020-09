Alessandra Tripoli ha postato una nuova foto della sua gravidanza, che continua a procedere.

Unimamme, la ballerina Alesssandra Tripoli ha nuovamente aggiornato il suo profilo Instagram dove racconta la sua gravidanza.

Alesssandra Tripoli: nuova immagine della gravidanza

Solo poco tempo fa la ballerina di Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli ha svelato il sesso del bambino che attende da Luca Urso. La coppia aspetta un maschietto.

Ora però la Tripoli, giunta alla 23 esima settimana di gravidanza, ha voluto condividere una nuova foto per la gioia dei fans, che possono condividere questo momento davvero speciale con lei.

In questa simpatica foto vediamo Alessandra che mostra il pancino accanto al suo compagno Luca Urso che invece sulla pancia ha un’anguria. La ballerina ha anche aggiunto alcuni pensieri.

Ecco che cosa ha scritto questa talentuosa ballerina di origine siciliana che ha incontrato il padre di suo figlio a una gara di ballo. “Il mio equilibrio non è quello di una volta e neanche la mia energia… ci ridiamo su e Luca mi chiede spesso come ci si sente, beh per farglielo capire ho cominciato così 🤣”.

Era da tempo che la coppia desiderava un figlio e ora questo loro sogno sta per diventare realtà. Alessandra Tripoli e Luca Urso si sono sposati solo 4 anni fa, ma si sono conosciuti giovanissimi, quando avevano 17 anni. Ora la loro famiglia sta per allargarsi e i due ballerini non potrebbero essere più felici.

Unimamme, vi è piaciuta questa immagine? Noi vi lasciamo con la tenera immagine di Alena Seredova e sua figlia dopo il parto.

