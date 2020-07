Alessandra Tripoli presto mamma, svelato il sesso del bebè | VIDEO

Ottime notizie per una danzatrice di Ballando con le stelle, che ha deciso di annunciare un importante avvenimento con un messaggio sui social.

Di recente, la nota ballerina Alessandra Tripoli ha dato un lietissimo annuncio sui social, che è stato premiato con 21 mila Like e più di 2000 messaggi.

Lieto annuncio per la ballerina di Ballando con le Stelle



Alessandra Tripoli, provetta danzatrice di Ballando con le Stelle ha annunciato su Instagram, di essere incinta. Lo ha fatto con una foto e un messaggio pieno d’amore. Nell’immagine si vede lei, in 2 pezzi, in piedi con un pancino che si intravede appena in giardino, mentre il suo compagno, il collega e coreografo Luca Urso le bacia il ventre.

“Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo…

Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più.

Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te” ha scritto, trepidante di emozione, la ballerina. Dalle parole della Tripoli ci viene suggerito che la coppia cercava da tempo di concepire, ma che ogni test negativo era un brutto colpo per entrambi. Ora però quel periodo buio è passato e Alessandra può guardare con maggior serenità al suo futuro, a ciò che la attende, ma in tre. Lei e il fidanzato Luca Urso sono insieme da quando erano adolescenti e sono entrambi di Palermo. In un filmato condiviso successivamente Alessandra ha svelato anche il sesso del bimbo: per loro infatti è in arrivo un fiocco azzurro. Nel messaggio annesso al filmato dell’ecografia Alessandra Tripoli ha scritto che aveva promesso a Luca di frenare la propria curiosità per scoprire insieme il sesso del loro primogenito, ma lei non ce l’ha fatta a mantenere la promessa. Per quanto riguarda il sesso del nascituro forse non sapevate che le donne stressate concepiscono più femmine?

Unimamme, voi vi rallegrate come noi per questa bella notizia? Ora Alessandra dovrà preparare la casa per l’arrivo del figlio e magari potrebbe gradire qualche consiglio.

