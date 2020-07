Mara Carfagna incinta: le prime immagini della pancia | FOTO

Mara Carfagna è incinta e, in vacanza con il suo compagno Alessandro Ruben, sfoggia il pancino. Per lei si tratta della prima gravidanza.

Unimamme, certamente ricorderete Mara Carfagna, ex ministro delle Pari Opportunità durante il governo Berlusconi, bene, la nota politica è incinta e, ormai, non manca molto al parto.

La gravidanza di Mara Carfagna in vacanza

La vicepresidente della Camera appare rilassata e felice in vacanza, al largo di Porto Ercole, insieme al compagno Alessandro Ruben con il quale è insieme dal 2013 e che la renderà presto mamma per la prima volta. Ormai infatti è molto lontana la fine del suo matrimonio con Marco Mezzaroma, durato solo un anno, nel 2011. All’epoca la stessa politica aveva confessato di aver vissuto malissimo quella situazione di crisi in cui si era vociferato di tradimenti da parte dell’uomo. Per fortuna quei tempi bui sono passati e ora la Carfagna guarda sorridente al suo futuro in tre.

Gente l’ha paparazzata mentre si gode i bagni e il sole su una barca in una splendida località insieme al suo amore Alessandro Ruben, ex deputato 53enne. In una passata intervista a Chi aveva ammesso: “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”. La vicepresidente della Camera sfoggia un bel costume intero rosso da cui spunta un pancino. Si tratta di un fiocco rosa ed è atteso per ottobre. “Ho preso solo 6 kg“ ha detto la parlamentare che ha scoperto di essere in dolce attesa durante il periodo di chiusura.

Lei stessa infatti ha ammesso che scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile. La Carfagna ha aggiunto che, ovviamente, è stata una grande gioia, ma anche una grande preoccupazione. Sono timori condivisibili, in febbraio una donna positiva al coronavirus ha partorito un figlio sano in un ospedale di Piacenza. Ora però la donna appare molto rilassata, per lei si tratta della primogenita, a 44 anni, mentre Ruben è già padre della 16enne Eleonora.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa gravidanza e delle splendide foto di questa mamma pubblicate su Gente? Sapevate che secondo uno studio sono i geni a stabilire quando una donna diventerà mamma?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.