Eleonora Daniele mamma a 40 anni per un motivo | FOTO

Eleonora Daniele confida il motivo del perchè ha tanto desiderato essere mamma anche se ha più di 40 anni. Ecco cosa ha detto.

Il 25 maggio scorso Eleonora Daniele ha partorito a 43 anni la sua prima figlia, Carlotta. La conduttrice di “Storie Italiane” ha lavorato fino a poche ore prima del parto ed il prossimo settembre la rivedremo alla conduzione del programma. Eleonora è sposata con lo storico compagno Giulio Tassoni e come da lei stesso dichiarato la nascita di Carlotta è l’emozione più grande della sua vita.

Eleonora Daniele mamma a 40 anni grazie al fratello Luigi

L’annuncio della nascita di Carlotta è stato dato da Mara Venier attraverso i social e la conduttrice sarà anche la madrina della piccola. Eleonora ha confidato come la perdita nel 2015 dell’amato fratello, Luigi, sia stata determinante nell’alimentare il suo desiderio di maternità. Luigi aveva 44 anni ed era autistico, Eleonora gli ha sempre fatto da “mamma” e la sua morte l’ha profondamente segnata: “ Mio fratello Luigi diventa adolescente e io mi ritrovo a 10 anni a occuparmi di lui, visto che mia madre lavorava e le mie sorelle erano fuori. Sono diventata il genitore di mio fratello, ma anche dei miei stessi genitori, nel senso di aiutarli e sostenerli”. Il fratello era in cura presso un istituto ed all’improvviso ha avuto un infarto e poi il decesso, ma le cause precise non sono mai state chiarite del tutto.

