Eleonora Daniele: tenera immagine con dedica alla figlia | FOTO

Il 25 maggio scorso Mara Venier attraverso i suoi social annuncia che è nata Carlotta la figlia della conduttrice televisiva di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele. Carlotta ha aspettato che la mamma finisse la trasmissione per nascere. La Daniele a 43 anni è diventata mamma per la prima volta avuta dalla relazione con il marito Giulio Tassoni che ha sposato, dopo tantissimi anni di matrimonio, a settembre del 2019. A distanza di un mese la conduttrice ha scritto sul suo profilo Instagram una dedica molto tenera per la figlia.

Eleonora Daniele e la dedica alla figlia Carlotta: “Sei la gioia più grande della mia vita”

Eleonora Daniele ha festeggiato il complimese della figlia Carlotta Pia attraverso un tenerissimo post su Instagram, ricordando il momento della sua nascita: “Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20:03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito. Buon complimese, amore grande“.

Carlotta doveva nascere con parto naturale, ma durante l’ultimo controllo la piccola si era girata e quindi è stato necessario intervenire con il cesareo. La piccola è nata lo stesso giorno di Padre Pio e siccome la Daniele è molto devota al Santo ha deciso di rendergli omaggio dedicandogli il secondo nome di sua figlia, Carlotta Pia.

Qualche settimana fa, la Daniele è stata ospite a Domenica In ed intervistata da Mara Venier, che sarà la madrina di battesimo di Carlotta, ha raccontato: “Guarda Mara, è stata la gioia più grande della mia vita: non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato una cosa simile. L‘ho chiamata Carlotta Pia, proprio perché è nata il giorno di Padre Pio. Sono molto legata alla figura di Padre Pio e non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta proprio a lui per avere un figlio, è una figura molto importante per la nostra famiglia“.

