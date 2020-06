“Sono la mamma più felice”: Eleonora Daniele mostra la figlia | FOTO

Eleonora Daniele è felice e mostra orgogliosa le foto della figlia Carlotta nata il 25 maggio. Adesso penserà solo a lei.

Chi segue Storie Italiane, il programma che andava in onda sulla Rai, si è sicuramente interessato alla gravidanza della conduttrice, Eleonora Daniele. Durante una diretta televisiva aveva annunciato di essere incinta e che aspettava una bambina, Carlotta. La Daniele ha lavorato fino al 25 maggio, la trasmissione sarebbe finita dopo pochi giorni, giorno nel quale è nata la sua prima figlia avuta dalla relazione con il marito Giulio Tassoni che ha sposato, dopo tantissimi anni di matrimonio, a settembre del 2019.

LEGGI ANCHE —> “E’ UN DONO DI DIO”: ELEONORA DANIELE PARLA PER LA PRIMA VOLTA DI SUA FIGLIA CARLOTTA| FOTO

Eleonora Daniele e le prime foto con la figlia Carlotta

Il 25 maggio è nata Carlotta la figlia di Eleonora Daniele, dopo quasi 15 giorni la Daniele ha mostrato ai suoi telespettatori la bambina attraverso le pagine di DiPiù Tv. La conduttrice ha rilasciato un’intervista nella quale conferma di allattare al seno perchè :“il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte”. Inoltre ci sono delle foto di lei e di Carlotta vestita di rosa sia in braccio a lei e sia nella culla.

La Daniele confessa di “essere la mamma più felice al mondo” ed ha poi dichiarato anche che “la mia Carlotta è meravigliosa. Guardatela, come dorme beata tra le braccia della sua mamma”. Sempre nello stesso servizio fotografico ci sono le foto con il marito e con la Dottoressa Possemato, Direttrice della Casa di cura ‘Santa Famiglia’ di Roma, dove Carlotta è nata con il parto cesareo. Eleonora per i prossimi mesi, almeno fino a settembre quando tornerà in onda Storie Italiane, ha dichiarato che si occuperà solo di Carlotta: “Per i prossimi tre mesi penserò solo a lei”.

LEGGI ANCHE —> “HO FATTO IL CESAREO”: ELEONORA DANIELE RACCONTA IL SUO PARTO | FOTO

In una precedente intervista la Daniele aveva raccontato che il parto doveva essere naturale, ma dopo l’ultima ecografia il medico ha visto che la bimba si era girata e che quindi era necessario effettuare il cesare. Cesareo che è stato fatto una settima in anticipo: “è nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque”.

Voi unimamme avete seguito la Daniele durante tutta la sua gravidanza?