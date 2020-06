“Non ho mai provato una cosa simile”: Eleonora Daniele presenta Carlotta | VIDEO

Eleonora Daniele, ospite a Domenica In, parla del parto di sua figlia Carlotta con la presentatrice Mara Venier.

Eleonora Daniele, ospite a Domenica In, ha condiviso i particolari della nascita di sua figlia Carlotta, venuta alla luce il 25 maggio scorso con un parto cesareo.

Mara venier intervista Eleonora Daniele sul suo recente parto

Forse non vi sarà sfuggito che Mara Venier, presentatrice di Domenica in è anche madrina della piccola Carlotta, primogenita di Eleonora Daniele. La donna è stata ospite in collegamento da casa a Domenica In. La Daniele è a sua volta presentatrice di Storie italiane e ha deciso di raccontare le circostanze del suo parto. Il giorno della nascita di Carlotta Eleonora Daniele è andata in onda come sempre, ma subito dopo la fine del programma le si sono rotte le acque. “In realtà è successo tutto molto velocemente. Avevo già avuto le prime contrazioni di preparazione, ma Carlotta doveva nascere a giugno, invece Carlotta è voluta nascere subito, il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio. La gioia dell’arrivo di Carlotta ripaga qualsiasi tipo di dolore. Purtroppo quel giorno si era messa storta, con la testolina a destra, per cui il ginecologo mi ha detto che sarebbe stato meglio farla nascere subito”.

Mamma Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di lasciarsi trasportare dalla gioia e dalla commozione. “Guarda Mara, è stata la gioia più grande della mia vita: non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato una cosa simile“. La venier ha avuto un “ruolo” privilegiato in questa storia, perché è stata la prima persona a cui la Daniele ha annunciato l’avvenuto parto. “Ero uscita dalla sala operatoria e ho detto ‘Aspetta Carlottina, che devo rispondere alla tua madrina”. La conduttrice di Domenica In ha poi mostrato all’amica e collega le immagini relative a un’intervista di poco tempo fa in cui Eleonora Daniele chiedeva a Mara Venier di essere madrina di sua figlia. “Io in quel momento avevo mille pensieri, mille paure, ma quell’abbraccio che ci siamo scambiate è stato importante per me. Ti ringrazio per l’intervista su mio fratello, è stata molto emozionante: mi sento molto legata a te, sei una persona vera”.



Carlotta è figlia di giulio Tassoni, che Eleonora ha sposato lo scorso settembre. ““Lui è felicissimo, ci siamo dovuti abituare a una vita nuova, in tre. Ieri se l’è messa a dormire sulla spalla, gli assomiglia tanto”. Eleonora Daniele ha ammesso di aver visssuto qualche momento difficile dopo il parto perché non ha potuto subito vedere i membri della sua famiglia, “mi sono mancati molto” ha detto. La donna però ha subito mostrato orgogliosa la sua piccina esclamando: “guardala Mara, è la cosa più bella del mondo!”.Unimamme, cosa ne pensate di queste dichiarazioni riportate su Dilei?

