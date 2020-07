Giorgia Palmas incinta al mare con Filippo Magnini: le tenere immagini | FOTO

Filippo Magnini e la sua compagna Giorgia Palmas stanno trascorrendo la loro estate in vacanza in una splendida località, lei, lo ricordiamo, è incinta.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: coppia formidabile

Solo poco tempo fa questi due vip avevano annunciato, prima la gravidanza durante il lockdown e poi il sesso del loro bebè: un fiocco rosa, sempre usando i social, come tanti loro “colleghi”. Entrambi sembrano molto felici di questa dolce attesa, il campione di nuoto Magnini aveva anche annunciato di amare già la sua piccola principessa. E come lui anche Luca Argentero è un papà entusiasta e dolcissimo con la sua piccina.

Ora gli obiettivi di Chi hanno colto la Palmas mentre si gode la meritata vacanza insieme al compagno e alla figlia maggiore Sofia, di 12 anni, avuta con Davide Bombardini. I tre si trovano nella regione di origine dell’ex velina e magari sarà anche per questo che la mamma bis sorride serena nella zona tra Costa Rei e Villa Simius, in un lido esclusivo. “Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare…“ scrive la 38enne Giorgia Palmas, che sfoggia un bel pancione da settimo mese con un bellissimo costume bikini argento e nero.

Magnini e la Palmas si sarebbero dovuto sposare durante il lockdown, ma come tante altre persone hanno dovuto cambiare i loro programmi a causa della situazione eccezionale determinata dalla pandemia.

Unimamme, a voi sono piaciute queste belle foto pubblicate su Chi?

Sempre rimanendo in tema di vip, sapevate che di recente Stefano Accorsi è diventato di nuovo papà?

