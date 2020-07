Luca Argentero: dolcissimo papà con la figlia Nina | FOTO

L’attore Luca Argentero ha scattato un selfie in bianco e nero mentre tiene in braccio la figlia Nina, che ora ha poco più di un mese.

Luca Argentero è un papà “innamoratissimo” della sua piccolina, Nina Speranza, avuta il 20 maggio scorso dalla compagna e attrice Cristina Marino.

Luca Argentero papà: dopo un mese ecco come vanno le cose

Luca Argentero, attore di origine torinese, è diventato padre, da poco più di un mese, della sua piccola Nina Speranza e non manca di tenere aggiornati i suoi fans su Instagram. Da quando è nata Nina è al centro delle sue attenzioni, se si scorre il suo profilo, nell’ultimo mese, si possono notare diverse foto con la bimba, senza mai mostrarne il volto. L’ultima immagine postata, risalente a ieri, è un selfie in bianco e nero in cui l’attore stringe la neonata che ha la testolina appoggiata all’incavo tra la spalla e il collo.

La tenerissima foto ha ottenuto 203 mila like e 1790 commenti. Tra i vari messaggi si distingue quello della madre di Nina, Cristina Marino, che ha scritto: “niente di più bello”. Pochi giorni fa, invece, Argentero aveva pubblicato un’altra foto con la sua piccina mentre spingeva il passeggino, da bravo papà, mentre in un’altra foto Nina indossa un vestitino bianco con delle scarpette a forma di Topolino. I suoi genitori non ne mostrano il volto, ma pare chiaro a tutti che siano estasiati da questa bimba.

