Luca Argentero: prima foto di famiglia con Nina e Cristina Marino | FOTO

Luca Argentero e la sua compagna hanno condiviso su Instagram la prima foto con la loro bambina: Nina Speranza, nata il 20 maggio scorso.

Il 20 maggio scorso Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino hanno accolto la loro primogenita, la piccola Nina Speranza, ora la coppia ha deciso di condividere la prima foto della bimba insieme ai genitori, come una famiglia.

Nina Speranza: la prima immagine con tutta la famiglia

Luca Argentero e Cristina Marino sono due genitori orgogliosi e felici, lo dimostrano le foto condivise sui loro profili social su Instagram. La piccolina, come accennato, è venuta alla luce il 20 maggio scorso, cambiando per sempre le loro vite. Nel messaggio vicino alla foto sul suo profilo Argentero ha scritto: ““Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore”, mentre la compagna gli ha fatto eco con le stesse parole, ma in inglese.

Sui social vi è anche una seconda immagine, in cui l’attore Luca Argentero, ex gieffino, salta contento mentre tiene la mano della mamma della sua piccola. Lui 42 anni e lei 29, pare che abbiano in progetto di avere una famiglia davvero grande, stando alle prime dichiarazioni. La Marino infatti, attrice lei stessa, aveva detto: ““Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. ” Nelle ig stories, sempre su Instagra, la Marino ha precisato: “sto bene, mi sono presa del tempo per la famiglia. Sono innamorata”. Si potrebbe davvero dire che per questa famigliola le cose vanno a gonfie vele vero? Sul profilo di Argentero la loro immagine ha ricevuto più di 308 mila Like e 3055 commenti, contenenti manifestazioni di affetto. Insomma, anche i fan sono in delirio per la piccola Nina.

