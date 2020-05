E’ nata la figlia di Luca Argentero: l’annuncio sui social | FOTO

Luca Argentero e la compagna hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. L’annuncio con una foto di tutti e tre.

Con un post su Instagram, l’attore torinese, Luca Argentero, ha annunciato la nascita della sua prima figlia. L’attore è legato sentimentalmente con Cristina Marino anche lei un’attrice ed anche per lei si tratta della prima figlia. I due si sarebbero dovuti sposare, ma hanno rimandato proprio per la gravidanza e sono una coppia dal 2017, dopo essersi incontrati sul set, quello di Vacanze ai Caraibi.

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori: ecco l’annuncio

Luca Argentero e Cristina Marino il 20 maggio 2020 sono diventati genitori per la prima volta di una bambina. Come avviene per tanti personaggi dello spettacolo, l’annuncio è stato fatto attraverso i loro profili Instagram con una foto in bianco e nero. Nella foto le mani dei neo genitori stringono quella della piccolina. Il messaggio che l’accompagna è molto semplice, ma dice tutto: “Noi”, seguito dal nome “Nina Speranza“.

Lei 28 anni e lui 42 avevano annunciato la loro gravidanza sempre con una foto, anche molto simpatica. Luca Argentoro, nella foto, aveva uno stetoscopio appoggiato sulla pancia di lei che sorride felice: “Io e te…diventeremo tre!”.

Come tanti italiani, anche loro hanno passato la gravidanza in quarantena e Luca ha anche festeggiato i suoi 42 anni in isolamento: “Grazie per i millemila auguri… Il regalo più bello è qua”, con una foto con in primo piano il pancione della compagna.

In programma c’erano anche le nozze, rimandate proprio per via della gravidanza: “Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura”.

Il nome della piccola non era noto, ma il sesso si. Era stata proprio Cristina Marino a rivelarlo: “Sarà una femmina, per la gioia del papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio, e invece…”.

