La prima foto di Nina Speranza, figlia di Luca Argentero e Cristina Marino | FOTO

L’attore, ex gieffino, Luca Argentero, è diventato padre da pochi giorni, ecco la prima foto della sua bambina nata il 20 maggio: Nina Speranza.

Unimamme, forse saprete già che Luca Argentero è diventato papà di una bambina di nome Nina Speranza. La piccina, che l’attore ha avuto con Cristina Marino, è venuta alla luce il 20 maggio scorso e ora i genitori hanno deciso di presentarla a tutti con un’immagine sui social.

La prima foto della figlia di Luca Argentero e Cristina Marino

Il 42enne Luca Argentero e la sua compagna 29enne Cristina Marino hanno scelto una tenerissima foto della loro primogenita per presentarla al mondo. La piccolina è a pancia in giù, indossa un cappellino rosa, una tutina a righe e delle calzine. L’immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram di Cristina Marino, come commento la neo mamma ha scritto un semplice: “tu”, accompagnato dall’emoticon del fiore. Poco prima dell’arrivo della sua bimba, Argentero aveva ammesso di essere in ansia all’idea di diventare padre per la prima volta. La sua compagna, aveva invece rivelato che desidera altri figli dopo Nina. “Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni”.

Visualizza questo post su Instagram 🌸TU Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 28 Mag 2020 alle ore 3:29 PDT

La nascita di Nina ha già iniziato a cambiare la vita di questa coppia che è insieme da quasi 5 anni. Argentero ha un precedente matrimonio alle spalle: quello con Myriam Catania che ha sposato nel 2009 e da cui si è separato nel 2016. Poco dopo la nascita di Nina Speranza l’attore ha postato una propria immagine accompagnata dalla scritta: “Ora capisco tante cose“. La neomamma invece ha scritto sul suo profilo Instagram: “Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori entrare dentro casa e trovare una serra…ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”. Per quanto riguarda le nozze non c’è ancora una data, pare che queste siano state posticipate a causa della gravidanza. A questo proposito la Marino aveva commentato: “ci dovevamo sposare, sì, poi sono rimasta incinta e abbiamo rimandato. Ma non ho fretta. Lui è fatto per costruire una famiglia, è un maschio che ama la casa“. La foto di Nina Speranza ha ricevuto più di 95 mila Like e una valanga di commenti.

