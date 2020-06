Luca Argentero rivela i “segreti” della figlia Nina | FOTO

Luca Argentero, ospite dello show: E poi c’è Cattelan, in onda su Sky Uno, ha raccontato le prime settimane da papà di Nina, la sua primogenita avuta con Cristina Marino.

Luca Argentero, diventato da poco padre della piccola Nina, è tornato in televisione e, ospite dello show: E poi c’è Cattelan, ha parlato della sua esperienza di paternità.

Luca Argentero di nuovo in tv dopo la nascita di Nina

Il 20 maggio scorso Luca Argentero è diventato papà della piccola Nina Speranza, avuta con l’attrice Cristina Marino. Ospite nella trasmissione E poi c’è Cattelan, su Sky, l’attore ha parlato della nuova esperienza che sta vivendo, quella della paternità. “Cosa ho fatto in quarantena? Ho avuto una figlia”. L’attore ha svelato anche una condizione molto comune ai neo papà: “sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica sono arrivato a questa conclusione”.

Argentero sognava da tempo di realizzare il suo sogno e diventare papà. Ora, sebbene stanco, pare entusiasta. “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così”. Questa è stata l’occasione per rivelare a chi somiglia di più la piccola Nina, che non ha ancora compiuto un mese. “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me”. Argentero e Cristina Marino si sono incontrati sul set di Vacanze ai Caraibi ed è lì che è scoccata la scintilla. Argentero aveva da poco divorziato da Myriam Catania con cui è stato insieme per più di 10 anni. “Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo, ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante” ha concluso l’attore. La vita privata del 42enne Luca Argentero pare vada a gonfie vele, con la sua compagna 29enne Cristina Marino e la figlia neonata. A breve tornerà in tv per il finale di Doc nelle tue mani, una fiction da 9 milioni di spettatori. Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato e presentato su Vanity Fair?

