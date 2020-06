Giorgia Palmas futura mamma si prepara al parto: saluta tutto e pubblica foto tenerissime.

La conduttrice televisiva ed ex velina Giorgia Palmas si sta preparando per il parto. Questi sono gli ultimi mesi di gravidanza e poi darà alla luce una bambina, la sua secondogenita ma prima figlia con il nuotatore Filippo Magnini. La conduttrice è appena andata in maternità. lasciando momentaneamente il suo lavoro a Milan TV.

Giorgia Palmas futura mamma saluta tutti e si prepara al parto

Sono momenti di gioia e intimità per Giorgia Palmas da condividere con il compagno Filippo Magnini e la sua famiglia. Manca poco al parto e con il pancione ben in evidenza, esibito con felicità e orgoglio, la conduttrice di Milan TV ha salutato i suoi fan ed è andata in congedo maternità. Per lei è arrivato il momento di dedicarsi sé e alla bambina in arrivo, la sua secondogenita e prima figlia con il nuotatore Filippo Magnini.

“Benvenuti nella ventottesima giornata di campionato, oggi sarà la volta di Milan Roma, Forzaaaa Milan… e per me ultimo MatchDay di questo campionato“, così Giorgia Palmas ha salutato i fan del Milan e spettatori di Milan TV, domenica scorsa, con un post su Instagram. “Come il Milan ha bisogno della concentrazione massima per finire questo campionato – ha spiegato – io e la mia bimba ci fermiamo per prepararci alla nostra dolce volata finale grazie, grazie di cuore a tutto il gruppo di lavoro di Milan TV e grazie mille Milan non siete solo una grandissima squadra ma anche una bellissima realtà #Forzaaaaaaa rossoneri sempre“.

Un affettuoso saluto ai fan e via di corsa a casa. Giorgia Palmas aveva già pubblicato su Instagram alcune foto con il pancione. Una sabato 28 giugno mentre la si vede scherzare in macchina con Magnini, circondata dai palloncini rosa e accanto alla foto la didascalia ironica “...tanto la più tonda sono io!“.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che si frequentano dal 2018, si sarebbero dovuti sposare a fine marzo di quest’anno ma l’epidemia di Coronavirus, esplosa proprio a marzo, ha guastato i loro piani. Così la coppia ha deciso di rimandare le nozze in un altro momento. “Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora“, hanno detto Palmas e Magnini in un’intervista al settimanale “Chi“.

Ora per la coppia arriva il momento di vivere appieno questi ultimi mesi della gravidanza e poi l’arrivo della figlioletta.

Per Giorgia Palmas la bambina in arrivo è la prima figlia con Filippo Magnini ma la sua secondogenita. La conduttrice e showgirl, infatti, ha già una figlia, Sofia, avuta dall’ex calciatore Davide Bombardini, nata nel 2008. La famiglia ora si allarga.

La notizia della maternità e prossimo parto di Giorgia Palmas è riportata da diversi giornali e media, tra cui Vanity Fair.

