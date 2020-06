Filippo Magnini e Giorgia Palmas svelato il sesso del bebè: l’annuncio | FOTO

Magnini e Palmas annunciano attraverso i social il sesso bebè che nascerà a breve. Il papà è molto emozionato per l’arrivo del suo primo figlio. Tanti auguri.

Durante la quarantena, il nuotatore Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La Palmas è alla seconda gravidanza, nel 2008 è nata Sofia dalla relazione con l’ex calciatore Bombardini. Per Magnini si tratta del suo primo figlio ed è super felice.

Qualche settimana fa l’annuncio della gravidanza attraverso i loro canali social. Prima Magnini e poi la Palmas avevano pubblicato una bellissima foto nella quale l’ex velina mostra ai fan il suo pancione con accanto il suo compagno e la sua primogenita, Sofia.

Adesso un altro annuncio, sempre sui social hanno svelato il sesso del nascituro. Ed è stato proprio Magnini emozionato e felice a postare l’ecografia della figlia. L’ex campione di nuoto, che ha recentemente ricevuto l’assoluzione dalle accuse di doping che gli erano state rivolte a fine carriera, nella didascalia che accompagna lo scatto scrive: “Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo“,con tanto di cuori e fiocchi rosa.

Il post ha ottenuto un grande riscontro sui social, con i tantissimi commenti da parte dei fan della coppia.

I due sono insieme da due anni, a marzo di quest’anno dovevano sposarsi, ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno dovuto rimandare il matrimonio.

Intanto Giorgia Palmas ha ripreso la conduzione del calcistico della MilanTv, come mostrano le foto scattate in studio in cui sfoggia orgogliosa le sue rotondità dovute alla gravidanza.

Anche lei è molto contenta della sua gravidanza: “È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo” ha scritto quando ha annunciato che era incinta.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bella notizia? Noi gli facciamo tanti auguri!!!

