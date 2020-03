Alena Seredova è incinta, sui social ha svelato il sesso del nascituro. La modella aspetta un figlio dal compagno Alessandro Nasi.

Alena Seredova, solo poco tempo fa, aveva annunciato sui social la sua gravidanza. La modella ha già due figli avuti dal matrimonio con il portiere di calcio, Gigi Buffon. I suoi due figli Louis Thomas e David Lee hanno 12 e 10 anni. La modella ceca dopo la rottura del matrimonio con Buffon ha conosciuto nel 2015 il suo attuale compagno, Alessandro Nasi. Proprio da quest’unione nascerà il suo terzo figlio, il primo per Nasi.

Alena Seredova: svelato il sesso del suo terzo figlio

Il giorno 8 marzo, Alena Seredova ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto del suo pancione. Fino a quel momento nessuno era a conoscenza del sesso del nasciuturo, ma dopo aver letto la didascalia, il “segreto” è stato svelato. Infatti la modella ha scritto, mentre è intenta a spalmarsi la crema sulla pancia: “Mi prendo cura di te, piccolina”.

Una notizia che ha reso felici e fan e gli amici, in tanti le hanno detto che “se lo sentivano”.

A 42 anni, Alena, partorirà verso giugno una bambina dopo i suoi due maschi.

Come ha dichiarato in un intervista trasmessa da Verissimo, con Silvia Toffanin, Alena è molto contenta della sua gravidanza e spera che la sua storia possa essere presa d’esempio: “Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno,invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te“.

Alena ha passato un momento difficile quando si è separata da Buffon, infatti la notizia della relazione tra il suo ex marito con la giornalista sportiva, Ilaria D’Amico, l’ha appresa alla radio, come aveva dichiarato nel 2019 nella trasmissione televisiva “Vieni da me”: “Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre”.

Adesso, con Alessandro Nasi, il manager di casa Agnelli, ha ritrovato la sua serenità: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”.

Voi unimamme lo sapevate? Noi le facciamo tanti auguri!

