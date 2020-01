Alena Seredova ha pubblicato degli scatti su Instagram per comunicare ai suoi amici e fa che è incinta. La modella avrà un figlio dall’attuale compagno.

La show girl Alena Seredova ha dato ai suoi followers una bella notizia. La modella ha pubblicato un tenero scatto sul suo profilo Instagram. L’ex moglie del portiere della Nazionale, Gigi Buffon, è incinta del suo terzo figlio. Ancora non si sa il sesso, ma la Seredova ed compagno sono molto felici e non vedo l’ora.

Alena Seredova è incinta: “Quando l’amore regala la vita”. La foto del pancione

Alena Seredova è incinta ha annunciato di essere incinta del compagno Alessandro Nasi. Ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram che mostra il pancione della dolce attesa mentre le sue mani formano un cuore e quelle di lui l’abbracciano. A commento scrive: “Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤️Per sempre. Non vediamo l’ora”. Il bambino nascerà a giugno ed ancora non è noto il sesso.

Per Alena è la terza gravidanza, infatti è già mamma di due ragazzi avuti dal matrimonio con Gigi Buffon, David Lee che ha 10 anni e Louis Thomas di 12 anni. La modella si è separata da Buffon nel 2014, quando lui ha conosciuto la sua attuale compagna; Ilaria D’Amico, dalla quale, nel 2016, ha avuto un figlio, Leopoldo mattia.

LEGGI ANCHE > ALENA SEREDOVA CRITICATA PER LE MAGLIETTE STROPICCIATE DEI FIGLI: LA REPLICA

Con l’attuale compagno, Alena ha una relazione dal 2015. La loro relazione è sempre stata tenuta lontana dai riflettori facendo anche poca vita mondana. Alessandra Nasi è un imprenditore nato in Italia, ma cresciuto a New York. Inoltre, è tra gli eredi della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e John Elkann. I due si sarebbero conosciuti sugli spalti durante una partita della Juventus, squadra della quale sono entrambi tifosi. Ed è il vicepresidente di Exor, una delle società finanziarie controllate dagli Agnelli.

LEGGI ANCHE > ALENA SEREDOVA: “NON E’ BELLO PER IL BAMBINO VEDERE NEL LETTO UNA DONNA CHE NON E’ SUA MADRE”

In un’intervista la Seredova ha raccontato di come Nasi è riuscito ad aiutarla a superare un momento difficile, la separazione da Buffon: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto”.

In un’altra occasione ha raccontato di aver trovato anche un’equilibrio con l’ex marito: “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”.

Tanti i fan e gli amici vip che le hanno fatto le congratulazioni, da Laura Torrisi, a Federica Fontana, a Justine Mattera ed Arianna Mihajlovic.

Voi unimamme eravate a conoscenza della gravidanza di Alena Seredova?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.