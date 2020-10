By

Convocata in confessionale dal conduttore Alfonso Signorini, la show girl Elisabetta Gregoraci nega le voci di una sua relazione con Piero Barone de Il Volo.

Elisabetta Gregoraci, la bella showgirl ex moglie di Flavio Briatore è stata al centro di molte polemiche durante questi giorni. La maggioranza delle dicerie sul suo conto, infatti, associa alla donna numerose relazioni con diversi ipotetici uomini al di fuori della casa.

Durante la diretta di questa sera, il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha deciso di porre fine alle voci riguardanti la concorrente convocandola in confessionale e sottoponendola a un irriverente interrogatorio.

Elisabetta Grecoraci nega l’ipotetica relazione

Convocata in confessionale, la sorridente concorrente di questa edizione, ha risposto senza remore alle domande di Alfonso Signorini. Il conduttore ha esplicitamente chiesto alla donna il motivo del gesto che lei compie ripetutamente battendo la mano sul cuore. La Gregoraci ha risposto affermando che questo gesto è rivolto a qualcuno che la guarda in televisione e non ad un particolare concorrente della casa.

“Ti aspetta un uomo fuori dalla casa?” ha successivamente chiesto Signorini alla donna, aggiungendo se il nome dell’uomo in questione fosse Piero o Stefano.

Nascosta dietro un grande sorriso, la concorrente ex moglie di Briatore nega di conoscere degli uomini con questi nomi

Alfonso signorini, allora, ha lanciato la domanda diretta: “Elisabetta, hai avuto una relazione con Piero Barone (membro de Il Volo)?”. A questa domanda è seguita l’immediato no di Elisabetta Gregoraci.

Poco prima, in diretta, era stato trasmesso il filmato del gesto spasmodico che la Grecoraci compie ogni volta che un aereo sorvola la casa di Cinecittà. Che la donna stia aspettando dei messaggi da un fidanzato segreto che la sta aspettando fuori dal programma?

Il mistero resta ancora irrisolto e intanto, Antonella Elia continua a commentare in modo sarastico i modi adolescenziali che la showgirl utilizza per respingere il continuo corteggiamento di Pierpaolo Petrelli. Secondo l’opinionista, infatti, Pierpaolo verrebbe utilizzato dalla concorrente per pura strategia.