Elisabetta Gregoraci al Gf Vip: “mi ha salvata mio figlio Nathan”

Elisabetta Gregoraci, tra gli ospiti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, si lascia andare a nuove confidenze.

Unimamme, durante un momento di intimità con le coinquiline Matilde Brandi e Stefania Orlando Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad alcune confidenze riguardanti la madre.

Elisabetta Gregoraci: racconta un lutto

Il grande fratello vip è fatto anche per ascoltare le confessioni degli ospiti circa il loro privato ed è propio ciò che ha fatto ultimamente la showgirl Elisabetta Gregoraci.

La Gregoraci ha parlato della storia d’amore con Flavio Briatore finita 3 anni fa. Dover gestire un uomo come lui a 24 anni non è stato facile. “Avevo un ruolo, ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato anche a cose televisive” ha raccontato la Gregoraci. La showgirl però ha parlato anche della mamma, morta nel 2011.

La madre di Elisabetta Gregoraci è morta per un tumore a soli 52 anni. “Lo sapevamo, ma a quel momento non sei mai preparata. Io l’ho vestita, l’ho preparata, le ho messo il vestito del matrimonio di mia sorella che si sposava 15 giorni dopo”.

“Abbiamo dovuto cancellarlo, quel matrimonio. Prima che andasse in ospedale siamo andate a scegliere tutte le cose, il vestito, le bomboniere“. Alla fine però la donna non è mai uscita dall’ospedale.

Dal dolore per questa terribile perdita, ha raccontato, in lacrime, la showgirl, lei si è ripresa grazie al figlio Nathan, che all’epoca aveva 1 anno. “Da questi dolori non guarisci. Mi ha salvato mio figlio. Nathan era piccolo quando lei è morta, aveva un anno, stavo giorno e notte con lui“.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste confessioni fatte al Grande Fratello vip? Vi siete commosse anche voi? Noi vi lasciamo con la scuola extra lusso del piccolo Nathan Falco, figlio di Briatore e della Gregoraci.

