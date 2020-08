Flavio Briatore: il messaggio per il figlio dopo la dimissione dall’ospedale

Flavio Briatore è stato dimesso dall’Ospedale milanese dove è stato ricoverato in questi giorno. Il primo pensiero per il figlio.

Unimamme saprete di certo che nei giorni scorsi l’imprenditore Flavio Briatore è stato ricoverato al San Raffale di Milano ed è risultato positivo al Covid. Il ricovero è avvenuto dopo pochi giorni che si è scoperto che al “Billionaire” ci sono stati tantissimi casi e dopo che aveva accusato i virologi di aver alimentato paure e allarmismo.

La notizia del suo ricovero ha scatenato tantissime polemiche nelle quali è finito anche il figlio che Briatore ha avuto con Elisabetta Gregoraci, Falco Nathan di 10 anni.

Flavio Briatore manda un messaggio a Falco Nathan

A seguito del ricovero di Flavio Briatore in molti si sono scagliati contro l’imprenditore, ma anche contro l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ed il figlio Falco Nathan. La Gregoraci ha risposto alle accuse che le sono state poste.

La stessa cosa ha fatto anche Briatore che alla Stampa aveva dichiarato: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto“.

Oggi Briatore è stato dimesso dall’ospedale e dovrà continuare l’isolamento domiciliare a casa. Ha deciso di trascorrere i 14 giorni a casa di una sua amica storia, Daniela Santanchè.

Su Instagram, il patron del Billionaire ha voluto mandare un messaggio al figlio per rassicurarlo: “14 giorni passano veloci…“, il tutto accompagnato da una foto dei due.

Nel comunicato dell’Ospedale dove Briatore era stato ricoverato lunedì si legge: “Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2“.

Sono in corso ancora delle indagini per rintracciare oltre 3mila clienti del famoso locale della Sardegna, ma per fortuna come confermato al Corriere dalla Gregoraci, Falco Nathan sta bene: “Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna“.

