Simona Ventura ha deciso di far fare il test sierologico ai suoi figli prima che inizi la scuola. Lancia un appello ai decenti ed anche ai genitori.

Tra poco le scuole dovrebbero iniziare, i nostri ragazzi si troveranno a dover affrontare un anno scolastico diverso dal solito, in uno scenario che nessuno poteva immaginare. Dal Governo notizie super certe ancora non ci sono ed in questi giorni si sta discutendo molto sui test sierologici che, su base volontaria, il personale scolastico, docente e non docente, potrebbe fare.

Non tutti i docenti sembrerebbero essere intenzionati a sottoporsi al test sierologico ed a seguito delle numerose proteste che sono sorte diverse polemiche. Ad intervenire, oltre ai medici anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come Simona Ventura.

Simona Ventura | “I miei figli hanno fatto il sierologico”: appello ai genitori ed ai docenti

Intervistata dall’Adnkronos, Simona Ventura ha lanciato un appello a tutti i docenti italiani che si apprestano ad affrontare l’anno scolastico: “Fare il test sierologico è un dovere e per gli insegnanti dovrebbe essere obbligatorio. Questo permetterebbe di isolare i positivi a casa cercando di non infettare tutti gli altri. Perciò esorto i docenti a farlo! Dobbiamo fare di tutto affinché non si torni in lockdown perché questo Paese non lo sopporterebbe più”.

Poi continua affermando che per lei bisogna fare di tutto per permettere ai ragazzi di poter tornare a studiare a scuola: “‘Bisogna fare i test sierologici e qualunque cosa possa dare serenità e sicurezza ai nostri ragazzi…La malattia vince nel momento in cui la paura ci sovrasta e non tentiamo di ricongiungerci. Non mi piace questo mondo di smartwork e questa solitudine dalla comunità”.

Simona Ventura è mamma di tre ragazzi, due di loro Giacomo di quasi 20 anni e Caterina di 14 anni frequentano ancora la scuola. Simona ha preso una decisione molto importante che riguarda la loro salute: “Ho fatto fare ad entrambi il test sierologico“.

Ha poi lanciato un appello anche ai genitori consigliando di farlo fare anche ai loro figli prima di mandarli a scuola.

Il figlio maggiore Noccolò, 21 anni, non frequenta più la scuola ed insieme a Giacomo sono i figli che la conduttrice televisiva ha avuto dall’ex marito, Stefano Bettarini. Caterina invece è stata adottata solo da Simona Ventura ed è la figlia di una parente della presentatrice che non ha potuto occuparsi di lei.

Voi unimamme cosa ne pensate della scelta della Ventura? ha fatto bene a far fare il test ai figli? Voi cosa farete?