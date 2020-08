Simona Ventura commuove su Instagram: “Siete l’essenza della mia vita”

Simona Ventura su Instagram dedica un post molto bello per delle persone che lei ama e che le hanno dato tanto amore. Ecco il post e le foto.

Simona Ventura, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme agli affetti più cari. Il compagno ed i suoi tre figli che anche se ormai grandi lei segue sempre con attenzione e tanto amore.

La Ventura, che non vediamo più tanto in televisione anche per il suo desiderio di diventare una talent scout e produttrice, ha tre figli. I figli maggiori, Niccolò e Giacomo, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini che ha sposato nel 1998, ma dal quale ha poi divorziato nel 2006 e poi Carlotta. Dopo la fine con l’ex calciatore, la Ventura ha finalmente trovato l’amore con il giornalista e scrittore Giovanni Testi.

Simona Ventura mamma affettuosa su Instagram: la dedica per i figli

Una dedica piena d’amore di una mamma verso i figli è quella che Simona Ventura ha voluto dedicare ai suoi ragazzi, il tutto accompagnata da una bellissima foto nella quale si può notare quanto i ragazzi siano diventati grandi e bellissimi.

In vacanza con Simona Ventura ci sono anche i suoi tre figli: Niccolò, 22 anni, Giacomo 20 e Caterina 14. I primi due sono nati dalla relazione della conduttrice con Stefano Bettarini, mentre Caterina è la bambina che Simona Ventura ha preso in affidamento nel 2006 quando era appena nata per poi adottarla nel 2014. Caterina però non ha mai perso i contatti con la madre biologica anche con l’aiuto della Ventuaìra che in passato aveva dichiarato: “Ha due mamme, ci sono io e la sua madre biologica, è complicato ma possibile“.

Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram di Simona Ventura, i tre ragazzi sono sorridente e complici. La mamma che li ama scrive: “Mettersi in posa e poi… la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più. Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai”.

Una dedica e delle foto che hanno riscosso numerosi commenti positivi e molti fan della conduttrice hanno elogiato la bellezza dei tre ragazzi che stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza con la madre e con il suo compagno.

Quando nel 2018 il figlio maggiore, Niccolò è stato vittima di un pestaggio da parte di 4 ragazzi che l’hanno aggredito all’uscita da una discoteca, Simona gli è stato accanto durante i giorni nei quali è stato ricoverato in ospedale e durante tutta la sua convalescenza, curandolo come solo una mamma sa fare.

E’ proprio Niccolò l’unico dei tre che per il momento sembra essere interessato alla carriera televisiva. Infatti, ha condotto l’ultima stagione di “Il Collegio Off” sul canale Rai Play realizzato sulla piattaforma YouTube.

Voi unimamme cosa ne pensa delle parole che Simona Ventura ha dedicato ai figli?