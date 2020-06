La dedica di Simona Ventura alla figlia adottiva | FOTO

Il 31 maggio Caterina, la terza figlia di SimonaVenturam ha compiuto 14 anni. La sua mamma le ha dedicato un tenero messaggio su Instagram.

Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura, il 31 maggio scorso la ragazzina, figlia anche di una parente della presentatrice che non ha potuto occuparsi di lei, ha compiuto 14 anni.

La terza figlia di Simona Ventura compie gli anni: la dedica della mamma

Oltre a Caterina Simona Ventura ha anche altri due figli: Niccolò e Giacomo di 21 e 20 anni, che la presentatrice ha avuto dall’ex marito Stefano Bettarini. Caterina, invece è stata in affido a Simona Ventura dal 2006, quando era appena nata. La ragazzina è figlia di una parente della presentatrice, che a causa di problemi non poteva tenerla con sé. Nel 2014 la Ventura l’ha adottata. Così, Caterina, oltre al suo precedente cognome, ne ha assunto anche un altro: Ventura, appunto. La ragazzina mantiene comunque un legame con la sua mamma biologica. A questo proposito Simona Ventura aveva raccontato, in un’intervista, diversi anni fa, “ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, è complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”.



Come accennato, la ragazzina ha compiuto 14 anni e questa è la dedica che le ha fatto la Ventura su Instagram. “Eccoci qui mia splendida principessa… E sono #14.

Sai, ho pensato tanto a questo momento... Un po’ perché sono legata alla canzone di #adrianocelentano #iltemposeneva (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto #14anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono.

Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! ♥️ Buon compleanno @caterina.venturaa ti voglio tanto bene ❤️ la tua mamma.” Anche i fratelli maggiori di Caterina le hanno fatto gli auguri di compleanno sui social. Unimamme, a voi è piaciuta questa dedica?

