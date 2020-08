Elisabetta Gregoraci, sfogo social in difesa di Briatore e del figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci è scesa in campo a difendere non solo l’ex marito Flavio Briatore, ma anche il figlio dai continui attacchi degli haters.

La showgirl ha deciso di esporsi sulla faccenda che sta colpendo la sua famiglia. L’ex marito Flavio Briatore, dopo aver minimizzato il contagio da coronavirus in Sardegna, è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano proprio perché positivo al virus.

Tra ironia social e duri attacchi da parte degli haters, non è un buonissimo momento per Elisabetta Gregoraci che da sola sta cercando di correre al riparo e salvare il salvabile.

La donna fino ad adesso sui social ha mantenuto un certo riserbo, rispondendo gentilmente ai follower che le chiedevano informazioni sulla salute dell’ex marito.

Ma in questi ultimi giorni molti utenti social si sono scagliati contro di lei e il figlio, sostenendo che, mentre Briatore si trova in un letto d’ospedale tra la vita e la morte, lei e il piccolo si starebbero godendo ancora le vacanze.

Ovviamente la risposta della conduttrice di Battiti Live non è tardata ad arrivare e senza mezzi termini ha detto: “Secondo te se lui lottasse per la vita io sarei così spesierata? Usare la testa ogni tanto non farebbe male”.

Elisabetta Gregoraci lo sfogo social in difesa di Briatore e del figlio

Non è proprio uno dei momenti migliori per la bella showgirl che, dopo aver reso nota la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è costretta a fronteggiare i continui attacchi da parte di alcuni haters.

Una posizione, per ora, abbastanza scomoda, dopo le dichiarazioni dell’ex marito che minimizzava il problema del contagio da Covid19 in Sardegna.

Frasi che hanno fatto discutere soprattutto alla luce del fatto che al Billionaire, locale di Briatore, è scoppiato un vero e proprio focolaio tra staff e volti noti dello spettacolo.

Ora Elisabetta, dopo aver ribadito di essere accanto all’ex marito il quale non si trova in pericolo di morte, è costretta a difendere anche il figlio Nathan Falco dai continui attacchi degli haters.

In più occasioni qualche utente social si è permesso di rivolgere al bambino, che ha solo 10 anni, commenti poco carini sul suo aspetto fisico, consigliando alla Gregoraci di farlo vedere da un medico nutrizionista.

La risposta della showgirl è stata impeccabile, difendendo non solo il bambino ma anche il suo ruolo da madre: “Grazie ma so io cosa fare con mio figlio”.

Insomma una risposta che ogni mamma avrebbe dato, proprio per questo molti fan si sono complimentati con lei in quanto, nonostante le crudeli parole, la donna sia riuscita ad essere educata e gentile come sempre.

Non c’è che dire, per il momento la Gregoraci non ha sbagliato un colpo!

