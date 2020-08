Elisabetta Gregoraci: “io e te”, la dedica su Instagram

Elisabetta Gregoraci è in vacanza e sceglie di condividere qualche momento postando una bella foto per i fan.

Unimamme, la showgirl Elisabetta Gregoraci è reduce dall’esperienza di Battiti Live e sta già pensando alla prossima stagione televisiva, ma nel frattempo si rilassa anche lei in vacanza.

Elisabetta Gregoraci: ferie tutto relax

Stando alle ultime indiscrezioni Elisabetta Gregoraci avrebbe deciso di accettare la proposta di entrare nel Grande Fratello vip insieme a Patrizia De Blanck e Flavia Vento. A ogni modo la showgirl si sta gustando le vacanze, prima in Sardegna con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco e, successivamente, a Forte dei Marmi.

Dopo aver postato foto con la camicetta bagnata o in bikini in spiaggia come a Ferragosto, la Gregoraci ha condiviso con i suoi 1,2 milioni di followers un bellissimo scatto insieme a Nathan Falco, il figlio avuto dal suo ormai ex marito Flavio Briatore.

Flavio Briatore è stato al centro di alcune polemiche per il costo, giudicato troppo elevato, delle pizze del suo nuovo locale: Crazy Pizza.

Durante la chiusura il piccolo Nathan si è diviso tra le case del papà e della mamma, a Montecarlo, che distano solo 300 metri l’una dall’altra. Spesso si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due, ma pare sia stato sempre smentito. Elisabetta Gregoraci e Fabio Briatore rimangono molto amici e vicini perché condividono l’affetto per il loro bambino.

In un’intervista a Oggi Briatore aveva detto, a proposito della Gregoraci: “siamo due bravi genitori, focalizzati entrambi su nostro figlio. Restiamo una famiglia e Falco cresce sereno e amato”.

In un’intervista, sempre a Oggi la Gregoraci aveva ammesso di essere una mamma molto fisica, sempre presa a sbaciucchiare il suo piccolo Nathan. La foto postata in cui lei e il figlio sorridono al mare accompagnata dalla dedica: “Io e te” ha raggiunto quasi 20 mila Like, segno che i fan apprezzano quando il loro idolo posta immagini legate alla sua vita privata.



Visualizza questo post su Instagram Io&Te ❤️ @falconathanbriatore Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 20 Ago 2020 alle ore 5:53 PDT

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo scatto? Vi è piaciuto? Noi vi lasciamo con la storia di una madre il cui migliore amico è suo figlio.

