Heidi Klum in guerra contro l’ex marito Seal per i suoi 4 figli

La modella e presentatrice Heidi Klum sta vivendo un momento molto difficile, sempre legato al divorzio dal cantante Seal.

Heidi Klum combatte il suo ex marito

Heidi Klum e Seal, hanno avuto 4 figli insieme, la prima è: Helene Boshoven, detta Leni, ormai sedicenne e avuta da Flavio Briatore che quest’ultimo non ha mai riconosciuto e che è stata poi adottata da Seal.

Dopo il suo primo matrimonio con Ric Pipino, finito nel 2002 e la relazione con Briatore, Heidi Klum si è sposata col cantante Seal da cui sono nati tre figli: Henry, di 15 anni, Joahn di 14 e Lou di 11. La coppia ha divorziato nel 2014, ma ora la modella ha deciso di avviare un provvedimento giudiziario contro l’ex marito.

Heidi Klum super mamma di 4 figli dovrebbe recarsi a breve in Germania per registrare le nuove puntate di: Germany’s Next Top Model. Seal però si oppone a causa dei dati preoccupanti circa la Covid – 19 provenienti da questo Paese europeo.

La modella però non ci sta a vedersi tarpare le ali in questo modo e sottolinea: “sono ben consapevole di quali precauzioni devo attuare in relazione al Covid-19 e non metterei mai a rischio la salute dei nostri bambini”. A questo proposito i pediatri spiegano come usare le mascherine per bambini.

La Klum ha spiegato che di solito, in passato, ha sempre portato i figli con sè se doveva assentarsi per impegni di lavoro e che non è mai stato un problema, questa volta sì. La Klum ha aggiunto che i proventi del lavoro che dovrebbe svolgere in Germania servono a sostenere la famiglia. La modella ha sottolineato che in realtà, l’ex marito trascorre pochissimo tempo con i suoi figli e che lei prenderebbe tutte le precauzioni necessarie, come lì in America, per garantire la sicurezza dei loro 4 figli. La Klum ha aggiunto anche che i figli sono fermamente convinti a non voler rimanere a Los Angeles senza la loro mamma. Quando li ha lasciato col padre per qualche giorno, a Natale, Lou e Johan l’hanno chiamata piangendo chiedendole di venire a prenderli.

Unimamme, secondo voi come finirà questa guerra degli affidi di cui si parla su People?

