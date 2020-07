Brad Pitt e Angelina Jolie finalmente sereni: i figli la causa | FOTO

Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo sereni per il bene dei loro figli. Dopo un divorzio turbolento sembra essere tornato il sereno in famiglia.

Una delle riviste più lette in America che racconta le vicende delle celebrità e storie d’interesse umano, Peolple, ha dato una notizia sulla base di alcune dichiarazioni rilasciata ad un ex coppia amata del cinema internazionale. Si tratta di Brad Pitt, 56enne, ed Angiolina Jolie, 45enne. I due dopo essersi innamorati sul set di Mr. & Mrs. Smith e dopo qualche anno si sono sposati. La coppia ha sei figli Maddox, Pax, Knox, Zahara, Shiloh, e Vivienne. Nel 2016 decidono di divorziare, ma anche se fanno di tutto per cercare di proteggere i figli, non mancano tante tensioni.

LEGGI ANCHE —> ANGELINA JOLIE RIVELA IL MOTIVO DELLA SEPARAZIONE DA BRAD PITT E RIGUARDA I FIGLI | FOTO

Brad Pitt e Angelina Jolie sereni grazie alla terapia di coppia

Brad Pitt e Angelina Jolie dopo essere stati insieme per tanti anni ed avere avuto sei figli, alcuni adottati, hanno divorziato. Un divorzio turbolento, ma adesso, secondo alcune fonti, sembrerebbe essere tornato il sereno. Quando la coppia ha divorziato sono state dette tante cose; alcuni avevano dato tutte le colpe alla Jolie accusandola di essere una manipolatrice e che organizzava i servizi fotografici con i suoi figli solo per risultare simpatica. C’era anche chi ha dato a Brad Pitt dell’alcolizzato e del violento.

Adesso, sembrerebbe essere tutto finito, i due hanno frequentato delle terapie familiari e sono diventati co-genitori sereni: “Avevano sicuramente bisogno di aiuto per capire tutti i problemi di affidamento dei figli e come Brad potesse essere di nuovo papà. C’è voluto del tempo e molta terapia familiare, per arrivare a questo punto. I bambini più piccoli vanno avanti e indietro tra le loro case e Brad ama passare il più tempo possibile con loro. Sembra molto più felice“. La battaglia più grande che hanno affrontato dopo il divorzio era proprio per l’affidamento dei figli, Angelina aveva ottenuto l’affidamento esclusivo.

LEGGI ANCHE –> ANGELINA JOLIE E IL FILM CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | VIDEO

Di recente sembra che vadano d’accordo tanto che alcuni affermano di aver visto Brad uscire di casa di Angelina con la sua moto.

In una passata intervista al settimanale Vogue, l’attrice aveva affermato di aver deciso di divorziare “per il bene dei miei figli”. Brad Pitt, dal canto suo, si era assunto gran parte della responsabilità per il fallimento del matrimonio.

Anche nelle coppie non vip il divorzio non è sempre semplice, sopratutto se ci sono dei figli. Sicuramente hanno fatto bene a rivolgersi ad un professionista che li ha aiutati a trovare un punto d’incontro in modo da essere tutti sereni.