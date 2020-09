Il figlio di Briatore e Gregoraci è tornato a scuola dopo la quarantena. La foto del suo outfit pubblicata dalla mamma fa discutere.

Per alcuni studenti italiani la scuola è già iniziata, chi segue i corsi di recupero o chi frequenta le scuole private. Per gli altri invece l’inizio ufficiale è previsto per il 14 settembre o pochi giorni dopo. Anche per i figli dei vip è stato il momento di tornare a scuola, ad esempio per Santiago il figlio di Belen, con una mamma super emozionata, o come per la figlia di Giorgia Palmas, Sofia.

Anche il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, è tornato a scuola. La mamma ed il papà gli hanno fatto gli auguri pubblicamente attraverso i loro profili social. La foto però ha scatenato alcune polemiche.

Briatore e Gregoraci l’outfit del figlio durante il primo giorno di scuola non passa inosservato

Come molti figli dei vip, anche Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore, frequenta una scuola privata. Per questo per lui la scuola è iniziata già da qualche giorno e sia la mamma e sia il papà erano emozionati e gli hanno fatto gli auguri su Instagram.

E’ stata Elisabetta ad accompagnare Nathan a scuola, la quale ha documentato passo dopo passo il primo giorno post-quarantena: “In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico…ricco di sfide e di emozioni , di impegno ma anche di condivisione .. metticela tutta, la tua mamma . ❤️📚📚📚💪🏻“.

Mentre il papà: “Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola…mi dispiace tanto non essere li’ con te ma ci vedremo prestissimo”. Assente Briatore perchè attualmente è in isolamento a causa della sua positività al Coronavirus.

Ad attirare l’attenzione dei fan della showgirl, che si appresta ad entrare nella casa del Grande Fratello, è l’outfit scelto per il ritorno a scuola del figlio. Oltre alla classica divisa scolastica, pantaloni blu e polo bianca non sono mancati gli accessori extra lusso.

I followers hanno notato subito l’inconfondibile zaino firmato Off-White, per la precisione il modello Arrow Easy in tessuto tecnico nero con le spalline decorate con l’iconico logo in giallo. Ed anche le scarpe, un modello esclusivo di adidas Yeezy Boost in bianco e grigio. Secondo i ben informati il suo look da “back to school” supererebbe la cifra di 1200 euro; 755 le sneakers e 465 lo zaino. Una cifra molto alta per molte famiglie italiane, ma non di certo per loro.

Voi Unimamme siete d’accordo che un bambino di 10 anni abbia accessori di questo costo anche se a famiglia se lo può permettere? O siete del parere che ognuno fa quello che vuole con i propri soldi?