I figli dei reali europei stanno iniziando a tornare a scuola, ecco quali scuole frequentano.

Unimamme, i figli dei reali europei stanno già tornando dietro ai banchi di scuola. Vediamo come si sono preparati o si stanno preparando.

Famiglie reali: dove vanno a scuola i loro figli

Solo qualche giorno fa vi parlavamo dei figli dei vip che hanno già ripreso le attività scolastiche dopo la lunga pausa determinata dall’emergenza coronavirus.

Iniziamo dalle piccole reali di Spagna: la principessa Leonor l’infanta Sofia che hanno già ripreso le lezioni il 4 settembre presso la scuola ESO. Leonor di Borbone ha 14 anni ed è al quarto anno dell’Istituto ESO, l’ultimo di scuola secondaria, mentre la sorella Sofia è al 2°. Questa scuola, fondata nel 1952, è stata frequentata anche dal padre, Don Felipe.

Molte personalità del mondo culturale, artistico e dello spettacolo, dell’economia, ec… Studiano scienze sociali e sperimentali, scienze umane, lingue, tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Le porte della Thomas’s Battersea School del piccolo George e della principessina Charlotte di Cambridge riapriranno invece il 7 settembre. George la frequenta dal 2017 e la retta è di 7 mila Euro l’anno.

Il motto di questa scuola è: “sii gentile” e molta enfasi è posta sullo sport e sulle arti. I bambini dai 4 ai 13 anni devono indossare un’uniforme e possono frequantare anche lezioni extra di balletto, judo, karate, giardinaggio,ecc… Da settembre 2019 anche Charlotte frequenta la scuola del fratello, mentre Louis è ancora troppo piccolo.

La 12enne Èléonore, figlia di Felipe e Matilde del Belgio, ha già iniziato la scuola secondaria presso la scuola cattolica Heilig Hartcollege.

Grande attenzione è posta sugli aspetti socio culturali e vengono promosse iniziative come cineforum, viaggi all’estero, teatro.

Elisabeth del Belgio, invece, ormai diciottenne, sta per entrare all’Accademia Militare Reale di Bruxelles. Apprenderà nozioni sull’esercito e sulle science sociali.

Gabriel del Belgio frequenta invece la International School of Brussels che offre un’istruzione in lingue inglese e che accoglie ragazzi da 75 Paesi diversi.

Emmanuele del Belgio ha invece 15 anni e frequenta la scuola privata Eureka, si tratta di una scuola specializzata per ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento come la dislessia. Vengono promossi lo sviluppo di talenti individuali per compensare la disabilità.

Federico e Mary della Danimarca hanno 4 figli: Christian, Isabella e i gemelli Vincent e Minik. I figli dei reali ora frequentano la Tranegårdskolen , un centro che offre agli studenti sfide accademiche e sociali. Gli studenti sono impegnati a tenere la scuola ordinata e pulita.

Ingrid Alexandra di Norvegia, di 16 anni, è pronta per frequentare la Elvebakken di Oslo. Gli studenti possono scegliere il percorso di studi più congeniale. Gli alunni fanno parte di gruppi di lavoro pr tutto l’anno accademico. Sono promossi anche gli scambi culturali.

Sverre Magnus, sempre dalla Norvegia, frequenta una scuola montessoriana a Oslo. Le materie non sono suddivise in sessioni di un’ora, ma i bambini possono lavorare quanto vogliono su un’area.

Amalia, Alexia e Ariane, figlie di Guillermo e Máxima dei Paesi Bassi frequentano il Christelijk Gymnasium Sorghvliet presso l’Aia. Questo istituto incoraggia i ragazzi a diventare cittadini del mondo.

Infine abbiamo Estelle di Svezia. Estelle studia al Manila Campus di Djurgarden che promuove l’apprendimento che stimola entrambe le metà del cervello. Si tengono in considerazione scienza e logica, ma anche immaginazione e creatività.

