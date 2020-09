Belen Rodriguez su Instagram si è commossa quando ha accompagnato Santiago al suo primo giorno di scuola. Non è riuscita a trattenere l’emozione.

La show girl argentina, ma che avuto tantissimo successo qui da noi, Belén Rodríguez, come ben si sa ha avuto un figlio dal ballerino Stefano De Martino, Santiago.

Per lei Santiago è il suo unico e grande amore. Con il figlio ha un rapporto bellissimo ed è sempre al centro dei suoi pensieri e sembrerebbe essere una mamma dolcissima ed anche molto sensibile quando si parla di lui.

Belen Rodriguez su Instagram: commozione per il primo giorno di scuola di Santiago

Dopo due relazioni molto importati con Borriello, ex calciatore e Fabrizio Corona, Belen conosce nel 2012 Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici, che poi sposa nel 2012. La loro storia all’inzio sembra andare a gonfie vele, i due si dimostrano molto felici ed innamorati, tanto che nello stesso anno è nato anche il piccolo Santiago. Dopo qualche anni divorziano e Santiago continua a vivere sereno con la mamma.

Come molti bambini e ragazzi, anche Santiago ha già iniziato quest’anno scolastico così particolare. Come era già successo per altre sue colleghe, come Giorgia Palmas, anche Belen accompagna il figlio al suo primo giorno di scuola e non riesce a trattenere l’emozione. Anche lei, come tutte le mamme si è commossa nel vedere suo figlio crescere.

Siamo abituati a vedere Belen in tv come una donna forte, ma lei è anche una mamma molto sensibile come si può evincere vedendo le sue stories su Instagram dove accompagna Santiago a scuola. Belen è commossa e mentre Santiago scende dall’auto e prende lo zaino, con la voce rotta dall’emozione gli dice: “Te ne vai senza dare un bacio alla mamma?“. Da bravo bambino torna indietro e da un bacio alla mamma che poi mentre lo vede allontanarsi dice: “Si è fatto già grande”.

Visualizza questo post su Instagram Tu, la mia gioia più grande Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 2 Ago 2020 alle ore 6:50 PDT

Voi unimamme fare come Belen quando accompagnate i vostri figli il primo giorno di scuola?

